JOGURT ŠTAPIĆI: Savršen slani zalogaj za svaki dan - A priprema nikad lakša!

TOPLI, mirisni i neodoljivo ukusni – ovi jogurt štapići biće hit na vašoj trpezi!

Bilo da ih pripremate za porodični doručak, užinu ili druženje sa prijateljima, garantujemo da će nestati brže nego što ste ih napravili. Meki iznutra, a blago hrskavi spolja, savršeno se slažu uz šoljicu jogurta ili kiselog mleka.

Sastojci:

2 jaja

250 ml jogurta

100 g svežeg sira

100 g kačkavalja

100 g šunke

450 g brašna

10 g praška za pecivo

1 kašičica soli

Priprema:

Umutite jaja, dodajte jogurt. Dodajte sveži sir, šunku i kačkavalj. Sve sjedinite, zatim dodajte brašno,so i prašak za pecivo.

Umesite mekano testo, umotajte ga u providnu foliju i ostavite u frižideru pola sata.

Razvucite testo na dobro pobrašnjenoj površini, debljine oko 1 cm, i isecite tanke trakice.

Pržite na srednje jakoj vatri dok ne dobiju zlatno-smeđu boju.

Savet:

Za lakšu i zdraviju varijantu, štapiće možete ispeći u rerni na 200°C oko 15–20 minuta.

Uživajte u svakom zalogaju!