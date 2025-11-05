Peciva i pite

JOGURT ŠTAPIĆI: Savršen slani zalogaj za svaki dan - A priprema nikad lakša!

Milena Tomasevic

05. 11. 2025. u 07:39

TOPLI, mirisni i neodoljivo ukusni – ovi jogurt štapići biće hit na vašoj trpezi!

ЈОГУРТ ШТАПИЋИ: Савршен слани залогај за сваки дан - А припрема никад лакша!

FOTO: Novosti

Bilo da ih pripremate za porodični doručak, užinu ili druženje sa prijateljima, garantujemo da će nestati brže nego što ste ih napravili. Meki iznutra, a blago hrskavi spolja, savršeno se slažu uz šoljicu jogurta ili kiselog mleka.

Sastojci:

  •  2 jaja
  •  250 ml jogurta
  •  100 g svežeg sira
  •  100 g kačkavalja
  •  100 g šunke
  •  450 g brašna
  •  10 g praška za pecivo
  •  1 kašičica soli

Priprema:

Umutite jaja, dodajte jogurt. Dodajte sveži sir, šunku i kačkavalj. Sve sjedinite, zatim dodajte brašno,so i prašak za pecivo. 

Umesite  mekano testo, umotajte ga u providnu foliju i ostavite u frižideru pola sata. 

Razvucite testo na dobro pobrašnjenoj površini, debljine oko 1 cm, i isecite tanke trakice. 

Pržite na srednje jakoj vatri dok ne dobiju zlatno-smeđu boju.

Savet:

Za lakšu i zdraviju varijantu, štapiće možete ispeći u rerni na 200°C oko 15–20 minuta.

Uživajte u svakom zalogaju! 

