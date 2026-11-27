SEDAMNAESTORO dece prevezeno je u bolnice nakon što su u jednom vrtiću u nemačkom gradu Leverkuzen iznenada ispoljene alergijske reakcije kod većeg broja mališana, saopštile su gradske vlasti.

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Incident se dogodio danas u vrtiću u ulici Morsbrojher u delu grada Šlebuš, a na mesto događaja upućene su brojne ekipe vatrogasaca i hitne pomoći, uključujući i medicinske timove iz okolnih mesta, prenosi Bild.

Od ukupno 17 dece, njih 15 prevezeno je u obližnju bolnicu u Leverkuzenu, dok je dvoje upućeno u specijalizovanu dečju kliniku u Kelnu.

Predstavnica gradske uprave navela je da su se alergijske reakcije pojavile iznenada, a decu trenutno pregledaju i leče pedijatri.

Za sada nije poznato šta je izazvalo reakcije, niti je saopšteno kakve su simptome deca imala i koliko su ozbiljni bili.

Gradske službe, predvođene direktorom grada i nadležnim službama za obrazovanje, omladinu i sport Markom Adomatom, rade na utvrđivanju uzroka incidenta i razmatranju eventualnih daljih mera.