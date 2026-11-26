SEVERNA KOREJA NE ODUSTAJE OD ATOMSKE BOMBE: Kim najavio šta sledi
SEVERNOKOREJSKI lider, Kim Džong Un, obišao je postrojenja za proizvodnju nuklearnog materijala i istraživačke kapacitete za razvoj naoružanja, poručivši da bi zemlja trebalo da se usredsredi na raspoređivanje taktičkog nuklearnog oružja u različitim operativnim oblastima, javlja danas KCNA.
Kim je istakao da se proizvodni kapaciteti za nuklearni materijal sistematski proširuju i poručio da je status Severne Koreje kao države koja poseduje nuklearno oružje "apsolutno nepovrediv", uprkos međunarodnim pozivima na denuklearizaciju, prenosi Rojters.
Severna Koreja je 2006. godine izvela prvu nuklearnu probu, a od tada je nastavila razvoj nuklearnog i balističkog programa, uprkos međunarodnim sankcijama i pozivima na denuklearizaciju.
Pjongjang tvrdi da je nuklearno oružje neophodno za odvraćanje potencijalnih napada i očuvanje bezbednosti zemlje.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija uveo je više paketa sankcija Severnoj Koreji zbog nuklearnih proba i razvoja balističkih raketa, dok su Sjedinjene Američke Države, Južna Koreja i Japan više puta upozoravali na pretnju koju predstavlja njen vojni program.
Severna Koreja, međutim, odbacuje zahteve za odustajanje od nuklearnog oružja i insistira na tome da je njen nuklearni status nepovratan.
(Tanjug)
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