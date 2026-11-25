ZELENSKI SE OGLASIO NAKON VELIKE AKCIJE: Ukrajinski dronovi napali ruski aerodrom sa lovcima MiG-31 i Su-34 naoružane kinžalima
PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da su ukrajinski dronovi pogodili ruski vojni aerodrom, navodeći da se sa njega ruski avoni podižu kako bi izvodili napade na Ukrajinu.
-Želim da zahvalim pripadnicima ukrajinskih snaga za specijalne operacije. Danas su naši dronovi pogodili ruski vojni aerodrom, upravo onaj sa kojeg ruski avioni poleću kako bi uništavali živote u Ukrajini, napisao je Zelenski na platformi X.
On je dodao da se trenutno proveravaju tačni razmeri pričinjene štete, ističući da će Ukrajina nastaviti da odgovara na ruske napade.
-Ruski avioni, ruski ratni brodovi i brodovi koji prevoze rusko naoružanje za nas su legitimni ciljevi, poručio je predsednik Ukrajine.
Ranije danas GŠ VSU je saopštio da su odbrambene snage Ukrajine izvele su napade na borbene avione u vazduhoplovnoj bazi Savaslejka, u ruskoj oblasti Nižnji Novgorod, 24. novembra i tokom noći 25. novembra.
O ovome je izvestio Generalštab Oružanih snaga Ukrajine.
Prema preliminarnim podacima, ukrajinski napadi bili su usmereni na tri lovca MiG-31 i dva lovca-bombardera Su-34. Stepen oštećenja i broj pogođenih letelica se još uvek utvrđuju.
Vazduhoplovna baza Savaslejka
U ovoj bazi nalaze se različite verzije aviona MiG-31, uključujući letelice MiG-31K, koje su sposobne da nose aerobalističke rakete H-47M2 „Kinžal” (prema NATO klasifikaciji: AS-24 Killjoy).
Savaslejka se nalazi približno 12 km severozapadno od grada Kulebaki i 650–700 km od ukrajinske granice.
Ovo nije prvi napad na Savaslejku u skorije vreme. Dana 15. avgusta 2024. godine, ova vazduhoplovna baza je takođe bila napadnuta, nakon čega su se na internetu pojavili snimci požara u krugu baze.
(Tanjug)
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