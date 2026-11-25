GOTOVO 60 katoličkih sveštenika u Italiji pravosnažno je osuđeno na zatvorske kazne zbog seksualnog zlostavljanja dece u periodu od 2001. do 2021. godine, dok je u istom periodu prijavljeno ukupno 880 slučajeva zlostavljanja, navodi se u izveštaju koji je naručila Italijanska biskupska konferencija, a koji je danas objavljen.

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Izveštaj obuhvata 378 slučajeva prijavljenih crkvenim vlastima između 2001. i 2021. godine, sa ukupno 880 incidenata u koje je bilo uključeno 356 osumnjičenih počinilaca i 385 žrtava, prenose mediji.

Od ukupnog broja osumnjičenih, 123 slučaja prijavljena su italijanskom pravosuđu, a 57 sveštenika pravosnažno je osuđeno na zatvorske kazne.

Crkva je disciplinski kaznila 218 sveštenika, od kojih je oko 70 odsto proglašeno krivim.

Od ukupno 356 osumnjičenih, njih 87 je raščinjeno ili privremeno udaljeno iz svešteničke službe, 39 je otišlo u penziju, dok je 67 preminulo.

Oko 70 odsto prijavljenih žrtava bili su muškarci, a najugroženiju grupu činili su dečaci uzrasta od 14 do 17 godina.

U približno 80 odsto slučajeva osumnjičeni počinioci bili su višestruki prestupnici, dok se nešto manje od 30 odsto prijavljenih slučajeva odnosilo na seksualne odnose.

"Ovi zločini otkrivaju zlo koje je prožimalo Crkvu. Moramo ga nazvati pravim imenom i priznati njegovu monstruoznost", izjavio je kardinal Mateo Marija Cupi, predsednik Italijanske biskupske konferencije.

Autori izveštaja, Institut za nevine iz Firence i istraživačka jedinica Univerziteta u Bolonji, upozorili su da njihovo istraživanje ne pruža potpunu sliku seksualnog zlostavljanja u Katoličkoj crkvi u Italiji.

Podaci su prikupljeni isključivo iz crkvenih arhiva i kako su naveli autori, ne obuhvataju sve slučajeve niti omogućavaju preciznu procenu stvarnih razmera zlostavljanja.

Organizacija "Rete l'Abuso", najveće italijansko udruženje žrtava zlostavljanja u Crkvi, procenila je prošle godine, na osnovu svedočenja žrtava, sudskih izvora i medijskih izveštaja, da je od 2020. godine gotovo 4.400 ljudi bilo žrtva seksualnog zlostavljanja katoličkih sveštenika u Italiji.

To udruženje odbacilo je danas novi izveštaj kao očigledno nedovoljan, ističući da i dalje ostaje otvoreno pitanje uvođenja sistemskih reformi i obavezne prijave slučajeva kako bi sve žrtve imale pristup brzoj i nepristrasnoj pravdi.

U izveštaju je preporučeno italijanskim biskupima uvođenje telefonske linije za pomoć žrtvama i pokretanje javne kampanje kojom bi se ohrabrili da prijave zlostavljanje.

Italijanska biskupska konferencija odmah je prihvatila i predlog o osnivanju stalnog tela koje bi prikupljalo i analiziralo podatke o slučajevima zlostavljanja.

(sputnikportal.rs)

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