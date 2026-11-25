KUKNJAVA ZELENSKOG URODILA PLODOM: SAD odobrile moguću prodaju opreme za održavanje aviona F-16 Ukrajini
AMERIČKI Stejt department saopštio je danas da je odobrio moguću prodaju Ukrajini opreme i usluga za održavanje aviona F-16, vredne 621,9 miliona dolara.
Glavni izvođač radova na realizaciji ovog posla biće izabran kroz postupak javnih nabavki koji će sprovesti američka vlada, navodi se u saopštenju Stejt departmenta.
Avioni F-16 američke proizvodnje predstavljaju važan deo ukrajinskih vazduhoplovnih snaga u odbrani od ruskih napada, prenosi Rojters.
Ukrajina je prve letelice ovog tipa dobila 2024. godine od evropskih saveznika, među kojima su Danska i Holandija, nakon što su SAD odobrile njihovu isporuku, a njihovo održavanje, rezervni delovi i tehnička podrška ključni su za očuvanje operativne sposobnosti ukrajinske flote.
(Tanjug)
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