ZAMENIK predsednika Saveta bezbednosti Ruske Federacije Dmitrij Medvedev je na Telegramu nazvao bivšeg britanskog premijera Borisa Džonsona provokatorom, čiji bi predlog da se trupe NATO-a uvedu u Ukrajinu mogao da dovede do rata s Rusijom.

Foto: Tanjug/Chiang Ying-ying, File + Ekaterina Shtukina, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

On je istakao da je Boris Džonson "čupavi degenerik, a uz to i retko viđeni provokator".

- Na početku rata odgovorio je kijevsku bagru od zaključivanja mirovnog sporazuma, a sada besomučno navija za hitno uvođenje trupa NATO-a u Ukrajinu. Na razumno pitanje o tome da bi to dovelo do rata između Rusije i Alijanse, raščupana svinja tvrdoglavo ciči da se to neće dogoditi, jer je NATO mnogo jači od Rusije, pa će se Rusi naprosto uplašiti moći Alijanse - istakao je.

Kako je rekao Medvedev, "ako se tako nešto, ne daj Bože, dogodi, Džonsona treba obavezno obesiti pravo na Trafalgar skveru".

- Da ta dlakava kobasica visi kao opomena potomcima. I neka visi nedeljama i smrdi, kao u srednjem veku - poručio je.

Dodao je da se može "obesiti" i na nekom drugom mestu, ukoliko "provokator kojim slučajem preživi", a njegovog rodnog Londona do kraja rata više ne bude.

(RT Balkan)

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