PRIPADNICI španske Nacionalne policije, kao i Civilne garde, razbili su međunarodnu kriminalnu organizaciju, koja se, kako se sumnja, bavila trgovini ljudima radi seksualne eksploatacije. Mreža, koju su činili paragvajski i ekvadorski državljani, delovala je u Španiji, prvenstveno u gradovima Parla, Toledo i Salamanka i održavala je veze sa Paragvajem. Istraga je rezultirala hapšenjem šest osoba, od kojih su dve trenutno u pritvoru. Agenti su takođe identifikovali i oslobodili 11 žena koje je organizacija eksploatisala. Tokom operacije, izvršeno je pet pretresa kuća, a četiri objekta koja su korišćena kao bordeli, su zatvorena.

Foto: Angelo D'Amico/Alamy/Profimedia

Istraga je počela u martu 2026. godine, nakon izveštaja koji je upozorio vlasti na mogući slučaj trgovine ljudima. Na osnovu početnih policijskih saznanja, vlasti su uspele da utvrde postojanje međunarodne kriminalne organizacije, koju čini najmanje deset ljudi, sa hijerarhijskom strukturom i jasno definisanim ulogama.

- Jedna od glavnih aktivnosti mreže bila je regrutovanje žena u njihovim zemljama porekla, prvenstveno u Paragvaju, koristeći njihove posebno ranjive ekonomske i porodične situacije navodi se u saopštenju španske policije. - Da bi to uradili, koristili su veze poverenja i bliske odnose, u nekim slučajevima porodične, kako bi im ponudili lažne mogućnosti za posao u Španiji, najčešće čuvanje dece, navodno, kako bi poboljšali svoje životne uslove. Kada bi žene prihvatile ponude, članovi organizacije sa sedištem u Paragvaju su olakšali i nadgledali neophodne procedure za organizovanje njihovog transfera u Španiju.

Organizacija posla MREŽA je imala višeslojnu strukturu. Na vrhu su bile vođe, odgovorni za usmeravanje i kontrolu kriminalnih aktivnosti. Ostali članovi su upravljali objektima i direktno nadgledali žene, dok su se ostali bavili logističkom podrškom, kao što je prevoz žrtava, objavljivanje onlajn oglasa i olakšavanje potrebne papirologije za njihov transfer iz zemalja porekla. Da bi privukli klijente, organizacija je oglašavala seksualne usluge putem platformi za sadržaj za odrasle, gde su deljene fotografije žena, cene i kontakt informacije. Takođe su koristili nedeljno iznajmljivanje soba kao način da pokušaju da prikriju pravu prirodu aktivnosti koje se odvijaju u objektima.

Međutim, po dolasku, žrtve su otkrile da su obećani uslovi bili lažni. Saopštavano im je da moraju da rade kao prostitutke, kako bi otplatile dug od približno 4.000 evra za putne troškove, što je iznos koji daleko premašuje stvarne troškove. Žene su odvođene u razne bordele.

- Organizacija je nametala posebno teške uslove, sa smenama od 24 sata, sedam dana u nedelji - ističe se u saopštenju. - Žrtve nisu mogle da odbiju tražene seksualne usluge, nisu imale pristup novcu koji su zarađivale i bile su podvrgnute stalnoj kontroli članova mreže. Da bi osigurali ovu kontrolu, pojedini pripadnici grupe su koristili kamere za video nadzor instalirane u objektima, što im je omogućavalo daljinsko praćenje aktivnosti žena i proveravanje poštovanja utvrđenih naredbi. Njihova sloboda kretanja je bila ograničena i nisu mogle da napuste stanove bez pratnje člana organizacije.

Žrtve su takođe bile izložene stalnim pretnjama i prisili, kako prema njima tako i prema njihovim porodicama, kako bi se sprečilo da prijave svoju situaciju vlastima i kako bi se primorale da nastave da pružaju seksualne usluge.

Kao rezultat pretresa, policajci su zaplenili izvesnu količinu evra, narkotika, mobilne telefone, elektronske uređaje i razne dokumente vezane za istragu. Jedanaest žrtava seksualne eksploatacije je takođe identifikovano i oslobođeno: pet iz Paragvaja, tri iz Kolumbije, dve iz Venecuele i jedna iz Španije.