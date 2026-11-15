UHAPŠENO VIŠE OD 100 OSOBA: Haos na ulicama Pariza, među privedenima čak 40 maloletnika (VIDEO)

NA DEMONSTRACIJAMA u Parizu u subotu je uhapšeno više od 100 osoba, među kojima i 40 maloletnika, saopštila je danas pariska policija.

Foto: Tanjug/AP Photo/Emma da Silva

- Mere bezbednosti i preventivne provere dovele su do 126 hapšenja (uključujući 40 maloletnika), od kojih je 108 privedeno (uključujući 38 maloletnika) - navodi se u saopštenju pariske policijske prefekture, koja je ocenila da su protesti bili "uglavnom mirni - prenosi Figaro.

Foto: Tanjug/AP/Emma Da Silva

Parisko tužilaštvo ja saopštilo da su hapšenja izvršena prvenstveno među grupama koje su pokazale nameru da "izvrše nasilje i okupljanja".

🚨𝗣𝗔𝗥𝗜𝗦 - Le journaliste Rémy Buisine du média BRUT s’en prend à la police pour tenter de faire le buzz (et ça marche pas) https://t.co/IX0KAkXH49 — Tony Pittaro (@TonyPittaro) November 15, 2026

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, širom Francuske je na protestima koji su održani u subotu uhapšeno 219 ljudi.

Montréal is looking more and more like scenes in Rome, Paris and Barcelona. Chaos and unrest in Old Montréal, one of Canada’s most historic neighborhoods — scenes Canadians never imagined seeing in their own cities. What is happening to Canada? https://t.co/Oda1hEfCFi — April Color (@ColorApril) November 15, 2026

Oko 24.000 ljudi učestvovalo je juče u protestnoj šetnji je između Trga Republike i Trga nacije u Parizu, protestujući zbog visokih troškova života.

🇫🇷🚨Breaking: Several people injured after police hit them on the head with batons, near Place de la Nation in #Paris Massive riots in #France right now... https://t.co/7UVGA2gwmk — World_Breaking_News03 (@Breaking2003) November 14, 2026

Oko 18.00 sati veći deo povorke se mirno razišao, ali su kasnije tokom večeri, prema policijskoj prefekturi, otkrivene dve neovlašćene rute protesta, koje je policija brzo presrela i sprečila je svako nasilje.

Prema podacima francuskog MUP-a, na protestima širom zemlje juče je učestvovalo oko 106.000 ljudi.

(Tanjug)

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