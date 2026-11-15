Svet

UHAPŠENO VIŠE OD 100 OSOBA: Haos na ulicama Pariza, među privedenima čak 40 maloletnika (VIDEO)

Д.К.

15. 11. 2026. u 13:16

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NA DEMONSTRACIJAMA u Parizu u subotu je uhapšeno više od 100 osoba, među kojima i 40 maloletnika, saopštila je danas pariska policija.

УХАПШЕНО ВИШЕ ОД 100 ОСОБА: Хаос на улицама Париза, међу приведенима чак 40 малолетника (ВИДЕО)

Foto: Tanjug/AP Photo/Emma da Silva

- Mere bezbednosti i preventivne provere dovele su do 126 hapšenja (uključujući 40 maloletnika), od kojih je 108 privedeno (uključujući 38 maloletnika) - navodi se u saopštenju pariske policijske prefekture, koja je ocenila da su protesti bili "uglavnom mirni - prenosi Figaro.

Foto: Tanjug/AP/Emma Da Silva

Parisko tužilaštvo ja saopštilo da su hapšenja izvršena prvenstveno među grupama koje su pokazale nameru da "izvrše nasilje i okupljanja".

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, širom Francuske je na protestima koji su održani u subotu uhapšeno 219 ljudi.

Oko 24.000 ljudi učestvovalo je juče u protestnoj šetnji je između Trga Republike i Trga nacije u Parizu, protestujući zbog visokih troškova života.

Oko 18.00 sati veći deo povorke se mirno razišao, ali su kasnije tokom večeri, prema policijskoj prefekturi, otkrivene dve neovlašćene rute protesta, koje je policija brzo presrela i sprečila je svako nasilje.

Prema podacima francuskog MUP-a, na protestima širom zemlje juče je učestvovalo oko 106.000 ljudi.

(Tanjug)

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