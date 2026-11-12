JEDAN SE SRUŠIO PRED MAKRONOM, PA ODMAH I DRUGI: Drama u Jelisejskoj palati, gardisti hitno prebačeni u bolnicu! (VIDEO)

DVOJICA pripadnika počasne garde iznenada su izgubila svest pred očima predsednika Francuske Emanuela Makrona, pišu mediji.

foto: Guillaume SALIGOT / AFP / Profimedia

Incident se dogodio 11. novembra, kada je u Pariz u radnu posetu doputovao predsednik Slovačke Peter Pelegrini. Dok se nalazio u Jelisejskoj palati, dvojica gardista pala su u nesvest.

Jedan od gardista najpre je spustio mač, zateturao se i pao, nakon čega su Makron i još nekoliko prisutnih pritrčali da mu pomognu. Samo nekoliko trenutaka kasnije, isto se dogodilo i drugom gardisti.

- Šta se, dođavola, dešava? - upitala je osoba koja se nalazila u blizini, pretpostavlja se iza kamere.

Obojica gardista prebačena su u bolnicu. Uzrok gubitka svesti, kao ni njihovo trenutno zdravstveno stanje, za sada nisu poznati.

Na snimku koji su zabeležili novinari jasno se vidi trenutak kada prvi gardista pada, nakon čega ga odnose sa lica mesta.

Drugi gardista pada van kadra, levo od Makrona, pred sam kraj snimka.

(Sputnjik)

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