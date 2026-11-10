Svet

PUCALA KANCELARIJA OD BUKE, TRAMP I NETANJAHU URLALI JEDAN NA DRUGOG: Isplivali detalji svađe saveznika zbog Irana

С.А.М.

10. 11. 2026. u 23:33

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PREMIJER Izraela Benjamin Netanjahu i predsednik SAD Donald Tramp žestoko su se posvađali tokom telefonskog razgovora zbog napada na Iran, piše izraelski portal „Jnet“.

ПУЦАЛА КАНЦЕЛАРИЈА ОД БУКЕ, ТРАМП И НЕТАНЈАХУ УРЛАЛИ ЈЕДАН НА ДРУГОГ: Испливали детаљи свађе савезника због Ирана

Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

 - Prema rečima izvora upoznatih sa detaljima razgovora, razgovor je bio izuzetno težak i oštar. Jedan od sagovornika čak ga je opisao kao ’paklenu svađu uz povišene tonove’ - navodi se u tekstu.

Portal navodi da je, prema informacijama izvora upoznatih sa tokom razgovora, telefonski razgovor protekao uz povišene tonove. Međutim, kabinet izraelskog premijera demantovao je te navode.

Fajnenšel tajms je juče, pozivajući se na izvor, objavio da izraelski premijer Benjamin Netanjahu svakodnevno traži od predsednika SAD Donalda Trampa da obnovi sukob sa Iranom.

BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja

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