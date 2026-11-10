DRAMA U SEVERNOM ATLANTIKU! Britanija i NATO u maksimalnoj pripravnosti – ruski brodovi seju strah, London priprema udarac!

BRITANSKI ministar za odbrambenu spremnost Luk Polard izjavio je danas da devet zemalja, uključujući Veliku Britaniju Holandiju, baltičke i nordijske države, jačaju zajedničku pomorsku odbranu, jer je aktivnost ruske mornarice u vodama oko Velike Britanije povećana za 41 odsto u prvih devet meseci ove godine.

Foto: Ministry of Defence of the Russian Federation

Polard je ocenio da je reč o velikom povećanju ruske aktivnosti, zbog čega će Velika Britanija i saveznici intenzivirati saradnju u korišćenju pomorskih dronova i ratnih brodova, prenosi Gardijan.

Inicijativa, koju je nazvao savezom "nacija koje piju pivo", trebalo bi da omogući zajedničko korišćenje bespilotnih plovila i njihovo povezivanje sa ratnim brodovima različitih država.

Plan predviđa da britanski pomorski dronovi mogu da deluju zajedno sa brodovima britanske, danske ili norveške mornarice, što bi trebalo da poveća operativne sposobnosti saveznika u trenutku kada se broj britanskih fregata smanjuje.

Polard je upozorio da ruski špijunski brodovi, uključujući brod "Jantar", prikupljaju podatke o britanskoj kritičnoj infrastrukturi i podvodnim kablovima.

Ruski ratni brodovi tokom ove godine bili su aktivni i u Severnom moru i Lamanšu, često prateći tankere i druge trgovačke brodove.

Britanija planira da uloži dodatnih 90 miliona funti (oko 108 miliona evra) u podvodne dronove i senzore za praćenje aktivnosti ruskih podmornica u području između Grenlanda, Islanda i Velike Britanije, koje se smatra strateški važnim pomorskim pravcem.

Polard je naveo da će povećana izdvajanja za odbranu omogućiti dodatna ulaganja u vojnu industriju i jačanje sposobnosti britanske mornarice, ističući da je ona spremna da odgovori na eventualne pretnje.

Tanjug

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