NAŠE SNAGE SPREMNE DA AMERIKANCE POŠALJU U PAKAO: Iranski general zapretio u slučaju udara - Goreće Bliski istok
KOMANDANT Kopnene vojske Irana, brigadni general Ali Džahanšahi, izjavio je da su njegove snage spremne da odmah i odlučno odgovore na pretnju bilo kog nivoa.
Brigadni general Ali Džahanšahi, komandant Kopnene vojske iranske armije, poručio je da su njegove snage spremne da na svaku pretnju odgovore neposredno, odlučno, snažno i još intenzivnije, prenosi iranska agencija Tasnim.
On je to izjavio u ponedeljak, na 24. svečanoj ceremoniji dodele diploma Univerziteta za oficire „Imam Ali“, kojoj su prisustvovali brojni komandanti i zvaničnici.
Džahanšahi je poručio diplomcima da treba da nastave da usavršavaju svoja stručna znanja, osećaj odgovornosti, disciplinu i posvećenost vojnoj organizaciji, kako bi unapredili borbenu i operativnu gotovost svojih jedinica.
Istakao je da je Kopnena vojska spremna da se suoči sa svakom vrstom pretnje, oslanjajući se na visoku borbenu gotovost, ljudske resurse, efikasno naoružanje i opremu, duhovnu snagu i savremenu tehnologiju, uz smernice vrhovnog vođe Irana.
Tokom ceremonije, diplomci su položili zakletvu i primili oficirske epolete iz ruku komandanta Kopnene vojske, čime su potvrdili spremnost da stupe u službu i posvećenost zaštiti nezavisnosti, bezbednosti i teritorijalnog integriteta zemlje.
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