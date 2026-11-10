NAŠE SNAGE SPREMNE DA AMERIKANCE POŠALJU U PAKAO: Iranski general zapretio u slučaju udara - Goreće Bliski istok

KOMANDANT Kopnene vojske Irana, brigadni general Ali Džahanšahi, izjavio je da su njegove snage spremne da odmah i odlučno odgovore na pretnju bilo kog nivoa.

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Brigadni general Ali Džahanšahi, komandant Kopnene vojske iranske armije, poručio je da su njegove snage spremne da na svaku pretnju odgovore neposredno, odlučno, snažno i još intenzivnije, prenosi iranska agencija Tasnim.

On je to izjavio u ponedeljak, na 24. svečanoj ceremoniji dodele diploma Univerziteta za oficire „Imam Ali“, kojoj su prisustvovali brojni komandanti i zvaničnici.

Džahanšahi je poručio diplomcima da treba da nastave da usavršavaju svoja stručna znanja, osećaj odgovornosti, disciplinu i posvećenost vojnoj organizaciji, kako bi unapredili borbenu i operativnu gotovost svojih jedinica.

Istakao je da je Kopnena vojska spremna da se suoči sa svakom vrstom pretnje, oslanjajući se na visoku borbenu gotovost, ljudske resurse, efikasno naoružanje i opremu, duhovnu snagu i savremenu tehnologiju, uz smernice vrhovnog vođe Irana.

Tokom ceremonije, diplomci su položili zakletvu i primili oficirske epolete iz ruku komandanta Kopnene vojske, čime su potvrdili spremnost da stupe u službu i posvećenost zaštiti nezavisnosti, bezbednosti i teritorijalnog integriteta zemlje.

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