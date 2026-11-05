KAKVA GLUPOST KATAIJA! Umesto gola, crveni karton za kapitena Zvezde (VIDEO)

Neverovatno šta je uradio iskusni fudbaler.

Foto: Printscreen

Fudbaleri Crvene zvezde su sa ulogom velikog favorita ušli u večerašnji duel sa Interom Eskaldes u okviru 3. kola Lige konferencije, ali su već u 35. minutu ostali sa igračem manje na terenu.

Ni manje, ni više, direktan crveni karton dobio je Aleksandar Katai (35), koji je nosio kapitensku traku oko ruke, jer je Mirko Ivanić (33) na klupi za rezerve. I umesto da je malobrojna publika na "Marakani" proslavila gol i vođstvo domaćeg tima, jer je ofanzivni vezista zatresao mrežu, reagovali su iz VAR sobe i situacija se okrenula za 180 stepeni.

Naime, akcija crveno-belih je tekla po levoj strani, kada je Kim ubacio loptu ka Kataiju, koji je bio u duelu sa Ernandezom, Defanzivac gostiju je završio na travi, držao se za glavu, dok je srpski reprezentativac nastavio akciju i savladao golmana Dijaza.

Međutim, odmah je glavni arbitar Henrik Nalbandijan iz Jermenije dobio signal da pogleda snimak. Jasno je videlo da je Zvezdin prvotimac rukom po licu udario svog čuvara, zbog čega mu je pogodak poništen, a on je morao pre vremena u svlačionicu. Šokirani su bili svi na stadionu, dok se iskusni as izvinjavao publici dok je izlazio sa terena.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.