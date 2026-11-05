Fudbal

Španija odaje počast De Migelu: Sve utakmice za vikend će stati u devetom minutu

Танјуг

05. 11. 2026. u 19:45

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Sve fudbalske utakmice u Španiji koje će biti odigrane od 6. do 9. novembra staće u devetom minutu na kratko u znak odavanja počasti tragično preminulom bivšem fudbaleru Tenerifa Hesusu De Migelu.

Шпанија одаје почаст Де Мигелу: Све утакмице за викенд ће стати у деветом минуту

Europa Press/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kako je saopšteno iz Fudbalskog saveza Španije i La Lige, zajednički program biće održan pod sloganom "Uvek u našem sećanju".

Počast će obuhvatiti minute ćutanja, polaganje cveća, komemorativne dresove i video zapise posvećene igraču na stadionima širom Španije.

Bivši fudbaler Tenerifa Hesus de Migel preminuo je u utorak u 31. godini pošto je u ponedeljak doživeo teške povrede glave i grudnog koša posle sudara sa golmanom Andore Hesusom Ovonom tokom utakmice 12. kola druge španske lige.

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