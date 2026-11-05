Španija odaje počast De Migelu: Sve utakmice za vikend će stati u devetom minutu
Sve fudbalske utakmice u Španiji koje će biti odigrane od 6. do 9. novembra staće u devetom minutu na kratko u znak odavanja počasti tragično preminulom bivšem fudbaleru Tenerifa Hesusu De Migelu.
Kako je saopšteno iz Fudbalskog saveza Španije i La Lige, zajednički program biće održan pod sloganom "Uvek u našem sećanju".
Počast će obuhvatiti minute ćutanja, polaganje cveća, komemorativne dresove i video zapise posvećene igraču na stadionima širom Španije.
Bivši fudbaler Tenerifa Hesus de Migel preminuo je u utorak u 31. godini pošto je u ponedeljak doživeo teške povrede glave i grudnog koša posle sudara sa golmanom Andore Hesusom Ovonom tokom utakmice 12. kola druge španske lige.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
Ovo se Delijama neće svideti! Stigle loše vesti za Zvezdu pred gostovanje Olimpijakosu!
05. 11. 2026. u 16:11
OVO JE ZICER ZA PARTIZAN! Bivši kapiten postaje uskoro slobodan igrač!
05. 11. 2026. u 16:00
Kao kap! Klej Tompson doneo Majamiju pobedu trojkom u poslednjim sekundama (VIDEO)
05. 11. 2026. u 15:52
Nije znala da je snimaju: Amerikanka brutalno oplela po Miri Andrejevi (VIDEO)
05. 11. 2026. u 15:13
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Neverovatna scena na stadionu Zvezde: Ovo se retko viđa u fudbalu (VIDEO)
Fudbal je dugo bio svet u kojem su muškarci imali gotovo neprikosnovenu ulogu, posebno kada je reč o stručnim štabovima muških seniorskih ekipa. Ipak, vremena se menjaju, a jedan od najzanimljivijih primera dolazi iz Andore, iz tabora Inter Eskaldesa, protivnika Crvene zvezde.
04. 11. 2026. u 11:49
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)