Španija odaje počast De Migelu: Sve utakmice za vikend će stati u devetom minutu

Sve fudbalske utakmice u Španiji koje će biti odigrane od 6. do 9. novembra staće u devetom minutu na kratko u znak odavanja počasti tragično preminulom bivšem fudbaleru Tenerifa Hesusu De Migelu.

Europa Press/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kako je saopšteno iz Fudbalskog saveza Španije i La Lige, zajednički program biće održan pod sloganom "Uvek u našem sećanju".

Počast će obuhvatiti minute ćutanja, polaganje cveća, komemorativne dresove i video zapise posvećene igraču na stadionima širom Španije.

Bivši fudbaler Tenerifa Hesus de Migel preminuo je u utorak u 31. godini pošto je u ponedeljak doživeo teške povrede glave i grudnog koša posle sudara sa golmanom Andore Hesusom Ovonom tokom utakmice 12. kola druge španske lige.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.