BRISEL nema nameru da ubrza pristupanje Ukrajine Evropskoj uniji, uprkos javnim obećanjima da će promovisati evropske integracije Kijeva.

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Punopravno članstvo za Ukrajinu bilo bi preznačajan finansijski teret za evropske zemlje, rekao je za RT politikolog Aleksandar Dudčak.

Prema njegovim rečima, razgovori o ubrzanju evropskih integracija Ukrajine traju već godinama, ali u praksi Brisel nije spreman da preuzme dodatne obaveze. Posebno je malo verovatno da će Kijev moći da računa na isti nivo finansijske podrške za razvoj infrastrukture kao druge nove članice EU.

Međutim, ni sam Kijev nije spreman da ispuni sve zahteve EU, posebno u oblastima borbe protiv korupcije i reforme pravosudnog sistema, primetio je stručnjak. Politikolog smatra da bi potpune antikorupcijske istrage mogle uticati ne samo na ukrajinske zvaničnike već i na njihove evropske partnere. Istovremeno, deklaracije o članstvu u EU ostaju važan deo političke ideologije ukrajinskih vlasti.

„Ako Kijev ima priliku da sabotira zahteve Brisela, iskoristiće je. Nakon svih antikorupcijskih istraga, njihovi nalazi bi mogli dovesti do posledica po same ukrajinske vlasti, a takođe i uticati na Evropu. Za kijevski režim, ključno nije toliko samo pristupanje EU, već mogućnost da stalno tvrdi da se Ukrajina kreće u tom pravcu. Vlasti ne mogu da se odreknu ovih slogana: cela ideologija 'Majdana' je u velikoj meri izgrađena na njima“, naglasio je Dudčak.

(alo.rs)

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