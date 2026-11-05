Svet

SMRT TZV. EVROPSKOG PUTA: Brisel neće ubrzati pristupanje Ukrajine EU

Novosti online

05. 11. 2026. u 15:26

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

BRISEL nema nameru da ubrza pristupanje Ukrajine Evropskoj uniji, uprkos javnim obećanjima da će promovisati evropske integracije Kijeva.

СМРТ ТЗВ. ЕВРОПСКОГ ПУТА: Брисел неће убрзати приступање Украјине ЕУ

Foto: AI generated

Punopravno članstvo za Ukrajinu bilo bi preznačajan finansijski teret za evropske zemlje, rekao je za RT politikolog Aleksandar Dudčak.

Prema njegovim rečima, razgovori o ubrzanju evropskih integracija Ukrajine traju već godinama, ali u praksi Brisel nije spreman da preuzme dodatne obaveze. Posebno je malo verovatno da će Kijev moći da računa na isti nivo finansijske podrške za razvoj infrastrukture kao druge nove članice EU.

Međutim, ni sam Kijev nije spreman da ispuni sve zahteve EU, posebno u oblastima borbe protiv korupcije i reforme pravosudnog sistema, primetio je stručnjak. Politikolog smatra da bi potpune antikorupcijske istrage mogle uticati ne samo na ukrajinske zvaničnike već i na njihove evropske partnere. Istovremeno, deklaracije o članstvu u EU ostaju važan deo političke ideologije ukrajinskih vlasti.

„Ako Kijev ima priliku da sabotira zahteve Brisela, iskoristiće je. Nakon svih antikorupcijskih istraga, njihovi nalazi bi mogli dovesti do posledica po same ukrajinske vlasti, a takođe i uticati na Evropu. Za kijevski režim, ključno nije toliko samo pristupanje EU, već mogućnost da stalno tvrdi da se Ukrajina kreće u tom pravcu. Vlasti ne mogu da se odreknu ovih slogana: cela ideologija 'Majdana' je u velikoj meri izgrađena na njima“, naglasio je Dudčak.

(alo.rs)

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Rusa razočarao Beograd: NJegove reči naljutile Srbe - šta je zemerio našoj prestonici, iako je Beograđane pohvalio (video)
Panorama

0 0

Rusa razočarao Beograd: Njegove reči naljutile Srbe - šta je zemerio našoj prestonici, iako je Beograđane pohvalio (video)

RUS SERGEJ, koji živi u Sjedinjenim Američkim Državama, na TikToku je ispričao kako mu se nije svideo boravak u Beogradu. Grad ga je, kaže, razočarao zbog gužvi, velikog broja ljudi i atmosfere koju je doživio kao depresivnu. Osim toga, tvrdi da je naišao na brojne administrativne prepreke zbog kojih je na kraju odustao od preseljenja u Srbiju. Njegovi snimci izazvali su raspravu na društvenim mrežama, a brojni Srbi nisu se složili sa njegovim utiscima.

05. 11. 2026. u 12:23

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZIMNICA OD CVEKLE: Jedan trik čuva boju i čvrstinu, a tajna je u pravilnom kuvanju

ZIMNICA OD CVEKLE: Jedan trik čuva boju i čvrstinu, a tajna je u pravilnom kuvanju