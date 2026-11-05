ZAMENIK predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je danas da bi uvođenje novih sankcija Rusiji moglo ozbiljno da naruši odnose sa Vašintonom i da izazove rast cena nafte i nezadovoljstvo građana u SAD, uprkos tome što, kako je naveo, američki predsednik Donald Tramp dobre odnose sa Kremljom smatra jednim od svojih političkih uspeha.

Foto: Ekaterina Shtukina/Sputnik/Profimedia

Medvedev je na platformi Maks komentarisao kako bi poraz republikanaca u borbi za Kongres SAD mogao da utiče na Rusiju i njene interese, navodeći da se za sada suštinski ništa neće promeniti. Kao glavne teme od značaja za Moskvu izdvojio je sukob u Ukrajini i sankcije, podsećajući da su demokrate najavljivale obnovu aktivnije američke podrške Kijevu, prenosi RIA Novosti. "Uvođenje 'paklenih sankcija' moglo bi da bude rezultat političke trgovine, odnosno ublažavanja pritiska u zamenu za odustajanje od opoziva predsednika. To bi izazvalo novi rast cena nafte i nezadovoljstvo na benzinskim pumpama u SAD. Osim toga, potpuno bi pokvarilo odnose sa Kremljom, a Tramp ih ubraja u svoje uspehe", naveo je Medvedev. On je ocenio da bi Trampu bilo lakše da se odrekne nekog od svojih saradnika, poput Pita Hegseta. Medvedev je dodao da američki predsednik mora da okonča rat sa Iranom, koji je, kako je ocenio, postao očigledan razlog teškog poraza republikanaca.

"U svakom slučaju, situacija je nepredvidiva čak i za Trampa i on će, verovatno, probleme rešavati od slučaja do slučaja, uporno primenjujući svoje omiljeno sredstvo - veto", naveo je Medvedev. Govoreći o situaciji u Ukrajini, Medvedev je rekao da Moskva sa aktuelnom američkom administracijom vodi „prilično korisne konsultacije, ali ništa više od toga“.

On je ukazao da ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ni ranije nije previše slušao Trampa, "oslanjajući se na svoje evrodegenerisane prijatelje". "Tramp, naravno, može da isključi Staršild, prestane da deli obaveštajne podatke i priredi druge neprijatnosti narkomanu. Ali nešto mi govori da to neće učiniti. Nije mu potrebno dodatno suprotstavljanje demokratama, koje su već dovoljno osnažene porazom republikanaca. On je nepredvidiv čovek, ali sada nije vreme za egzotiku", zaključio je Medvedev.

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