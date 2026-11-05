MEDVEDEV UPOZORAVA VAŠINGTON: Nove sankcije ruše odnose s Trampom i dižu cene nafte
ZAMENIK predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je danas da bi uvođenje novih sankcija Rusiji moglo ozbiljno da naruši odnose sa Vašintonom i da izazove rast cena nafte i nezadovoljstvo građana u SAD, uprkos tome što, kako je naveo, američki predsednik Donald Tramp dobre odnose sa Kremljom smatra jednim od svojih političkih uspeha.
Medvedev je na platformi Maks komentarisao kako bi poraz republikanaca u borbi za Kongres SAD mogao da utiče na Rusiju i njene interese, navodeći da se za sada suštinski ništa neće promeniti. Kao glavne teme od značaja za Moskvu izdvojio je sukob u Ukrajini i sankcije, podsećajući da su demokrate najavljivale obnovu aktivnije američke podrške Kijevu, prenosi RIA Novosti. "Uvođenje 'paklenih sankcija' moglo bi da bude rezultat političke trgovine, odnosno ublažavanja pritiska u zamenu za odustajanje od opoziva predsednika. To bi izazvalo novi rast cena nafte i nezadovoljstvo na benzinskim pumpama u SAD. Osim toga, potpuno bi pokvarilo odnose sa Kremljom, a Tramp ih ubraja u svoje uspehe", naveo je Medvedev. On je ocenio da bi Trampu bilo lakše da se odrekne nekog od svojih saradnika, poput Pita Hegseta. Medvedev je dodao da američki predsednik mora da okonča rat sa Iranom, koji je, kako je ocenio, postao očigledan razlog teškog poraza republikanaca.
"U svakom slučaju, situacija je nepredvidiva čak i za Trampa i on će, verovatno, probleme rešavati od slučaja do slučaja, uporno primenjujući svoje omiljeno sredstvo - veto", naveo je Medvedev. Govoreći o situaciji u Ukrajini, Medvedev je rekao da Moskva sa aktuelnom američkom administracijom vodi „prilično korisne konsultacije, ali ništa više od toga“.
On je ukazao da ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ni ranije nije previše slušao Trampa, "oslanjajući se na svoje evrodegenerisane prijatelje". "Tramp, naravno, može da isključi Staršild, prestane da deli obaveštajne podatke i priredi druge neprijatnosti narkomanu. Ali nešto mi govori da to neće učiniti. Nije mu potrebno dodatno suprotstavljanje demokratama, koje su već dovoljno osnažene porazom republikanaca. On je nepredvidiv čovek, ali sada nije vreme za egzotiku", zaključio je Medvedev.
BONUS VIDEO
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
MOSKVA JASNA: Ruski dizel će naći svoje kupce
05. 11. 2026. u 13:06
ERDOGAN ŽELI SASTANAK SA PUTINOM: Kraj rata u Ukrajini na vidiku?
05. 11. 2026. u 12:56
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)