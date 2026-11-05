Svet

PUTIN PRIMIO RUSKU VAKCINU PROTIV GRIPA: „Nisam prekidao treninge“

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

05. 11. 2026. u 15:26

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin saopštio je da je pre oko dve nedelje primio rusku vakcinu protiv gripa.

ПУТИН ПРИМИО РУСКУ ВАКЦИНУ ПРОТИВ ГРИПА: „Нисам прекидао тренинге“

Foto Tanjug/Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

-Vakcinisao sam se. Ništa strašno. Ruska vakcina deluje, sve je u redu. Pre otprilike dve nedelje, rekao je šef ruske države nakon što je saslušao izveštaj ministra zdravlja Mihaila Muraška o toku vakcinacije.

Prema Putinovim rečima, predložili su mu da se vakciniše i on je pristao da to učini istog dana.

-I bavio sam se sportom, ništa nisam prekidao. Trenirao sam u punom obimu, dodao je predsednik.

Obraćajući se premijeru Mihailu Mišustinu, Putin je rekao da članovi vlade treba da se vakcinišu. Predsednik vlade odgovorio je da će to pitanje biti razmotreno.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - Dragijevića i Jankovića dovode u sud na pripremno ročište za ubistvo Danke Ilić

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ASISTIRAJ I TI, BUDI PODRŠKA: Meridianbet košarkaška liga Srbije obeležila “Roze oktobar” uz Meridian fondaciju (FOTO)

ASISTIRAJ I TI, BUDI PODRŠKA: Meridianbet košarkaška liga Srbije obeležila “Roze oktobar” uz Meridian fondaciju (FOTO)