ZELENSKI MOŽE DA ODAHNE! Ursula fon der Lajen saopštila važne vesti: Stiže novac

PREDSEDNICA Evropske komisije (EK) Ursula fon der Lajen saopštila je da EU danas isplaćuje Ukrajini paket finansijske pomoći u iznosu od 4,36 milijardi evra za osnovne javne usluge i hitne odbrambene potrebe.

Foto: Tanjug/AP Photo/Marius Burgelman

Ona je napisala na platformi X da nepokolebljiva podrška EU Ukrajini ne prestaje dok se nastavljaju napori za postizanje pravednog i trajnog mira u toj zemlji.

- Dok Rusija nastavlja neprestane napade, Ukrajina se sprema da dočeka petu zimu od početka rata - navela je Fon der Lajen.

Sredstva su isplaćena u okviru zajma EU za podršku Ukrajini u ukupnom iznosu od 90 milijardi evra, za period od 2026. do 2027. godine.

Prethodna značajna isplata izvršena je 2. oktobra, kada je EK uplatila 2,9 milijardi evra.

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