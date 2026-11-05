Svet

ZELENSKI MOŽE DA ODAHNE! Ursula fon der Lajen saopštila važne vesti: Stiže novac

Танјуг

05. 11. 2026. u 12:47

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PREDSEDNICA Evropske komisije (EK) Ursula fon der Lajen saopštila je da EU danas isplaćuje Ukrajini paket finansijske pomoći u iznosu od 4,36 milijardi evra za osnovne javne usluge i hitne odbrambene potrebe.

ЗЕЛЕНСКИ МОЖЕ ДА ОДАХНЕ! Урсула фон дер Лајен саопштила важне вести: Стиже новац

Foto: Tanjug/AP Photo/Marius Burgelman

Ona je napisala na platformi X da nepokolebljiva podrška EU Ukrajini ne prestaje dok se nastavljaju napori za postizanje pravednog i trajnog mira u toj zemlji.

- Dok Rusija nastavlja neprestane napade, Ukrajina se sprema da dočeka petu zimu od početka rata - navela je Fon der Lajen.

Sredstva su isplaćena u okviru zajma EU za podršku Ukrajini u ukupnom iznosu od 90 milijardi evra, za period od 2026. do 2027. godine.

Prethodna značajna isplata izvršena je 2. oktobra, kada je EK uplatila 2,9 milijardi evra.

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Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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