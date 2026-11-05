TRAMPU NAJBLIŽI SARADNICI OKREĆU LEĐA: Nakon izbornog debakla predsednik SAD se našao na meti "prijateljske vatre"

HOĆE li masovni izborni poraz dovesti do pobune protiv Donalda Trampa i da li se nazire brutalna borba za moć među konzervativcima, pita se nemački Bild.

Foto: Tanjug (AP Photo/Jacquelyn Martin)

Taj list navodi, podsećajući na debakl republikanaca na međuizborima održanim 3. novembra u SAD, da se čini da je borba za moć unutar njihovog tabora već počela.

Sam Tramp je brzo pokušao da odbije svaku krivicu za gotovo istorijski poraz. Objavio je sliku bejzbol kape sa natpisom "veto" – referencom na poslednje veliko oružje koje mu je preostalo u poslednje dve godine predsedništva.

President Trump is already putting Democrats on notice with a bright red hat bearing just one word: “VETO.” As Democrats look to take control of Congress, Trump is signaling he plans to use one of the strongest powers of his office to block legislation he opposes. “They’ll send over things that are insane and I’ll veto them,” Trump tells Fox News, predicting repeated vetoes could eventually bring Democrats to the negotiating table. But Trump says those conversations may already be starting, revealing that several Democrats have reached out to him since the election. — Fox News (@FoxNews) November 4, 2026

Zatim se navodno povukao u svoje privatne odaje, dok su panični savetnici strahovali od talasa ostavki.

Prema rečima insajdera, raspoloženje u Beloj kući varira između eksplozivnog i depresivnog.

Trampova taktika predizborne kampanje spektakularno se obila o glavu, a Bild navodi da u konzervativnoj Americi već duže raste bes protiv bivšeg idola.

Nekadašnji saveznici pokreta MAGA ("Učinimo Ameriku ponovo velikom"), istaknute medijske ličnosti i političari iz njegove sopstvene stranke optužuju Trampa da je prekršio svoja predizborna obećanja i doneo potpuno pogrešne taktičke odluke tokom predizborne kampanje.

Trampova turneja po SAD, koja je došla kao taktički neuspeh i viđena je kao "putovanje ega", posebno je kritikovana.

- Ponašaj se kao da sam na glasačkom listiću - vikao je Tramp svojim pristalicama. Ali oni su mu priredili grubo buđenje.

Bivši saveznici: "Nije ispunio svoja obećanja"!

Sada se Tramp nalazi na meti "prijateljske vatre", odnosno napada iz sopstvenih redova.

Bivša ikona MAGA Mardžori Tejlor Grin, koja se već bila posvađala sa njim i od tada je skrenula ka krajnjoj desnici.

- Podržavali smo predsednika Trampa, dali smo mu naš novac, dali smo mu naš glas, žrtvovali naše vreme i javno smo stali iza njega – ali on nije ispunio svoja obećanja - rekla je Grin.

Čak i potpredsednik Dž. D. Vens cilja politiku svog šefa, dok Trampov sin Donald Mlađi (48) podržava svaku Vensovu reč. Ven se već oglasio i praktično optužio Trampa za potop republikanaca.

We are witnessing a jd Vance coup. Enemy within trump administration aligning with woke Reich and radical left. Jd Vance is the main reason republicans lost midterms. — Goldstocktrades (@goldstocktrades) November 5, 2026

Još veći pritisak sada se nadvija od najglasnijih pobunjenika MAGA politike. Među njima su bivši Trampovi saveznici poput Takera Karlsona, Megin Keli i Kandas Ovens, a suština njihovih poruka je da je Tramp izdao pokret koji je sam stvorio.

Najopširnije je o tome govorio upravo Karlson koji je u svojoj najnovijoj emisiji na Jutjub kanalu bio veoma žestok u kritici predsednika SAD.

(Bild)

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