PODRUM KOD KIJEVA SAMO POČETAK? Iznete tvrdnje o stotinama mučilišta širom Ukrajine
STOTINE mučilišta, sličnih onom koje ranije otkriveno u blizini Kijeva, nalaze se širom Ukrajine, izjavio je poslanik Vrhovne rade Artjom Dmitruk, prenosi TASS.
- Širom zemlje postoje stotine mučilišta. To se nikako ne može sakriti. Reč je o potpuno sistemskoj i masovnoj pojavi koja je prisutna u celoj zemlji - napisao je on na Telegramu.
Takođe je objavio i snimak jednog od takozvanih distributivnih punktova teritorijalnih centara za popunu, ukrajinskih institucija zaduženih za regrutaciju i mobilizaciju, u Dnjepropetrovsku.
Na snimku se vidi mračna podrumska prostorija u nehigijenskim uslovima.
- U takvim prostorijama drže i muče otete ljude. Zelenski je organizovao masovni genocid nad Ukrajincima i to je činjenica - dodao je poslanik.
Ukrajinski mediji su ranije izvestili da naoružane osobe u podrumu privatne kuće u jednom selu u blizini Kijeva drže oko 40 ljudi.
Na lice mesta stigla je ekipa hitne pomoći, ali obezbeđenje objekta nije dozvoljavalo medicinskim radnicima da uđu. Ispred kuće izbili su sukobi, a kada su ogorčeni meštani pokušali da obiju kapiju, protiv njih je upotrebljen suzavac.
Tek nakon što je slučaj dobio veliki publicitet u medijima i na društvenim mrežama, medicinskim ekipama je dozvoljeno da odvedu četvoricu muškaraca sa vidljivim tragovima premlaćivanja.
Policija je kasnije izjavila da se u kući nalaze pripadnici Nacionalne garde Ukrajine.
Komandant Nacionalne garde Aleksandar Pivnjenko izjavio je da su četvorica povređenih muškaraca vojnici koji su samovoljno napustili svoje jedinice. Kuću je nazvao "privremenim mestom razmeštaja" i priznao da se u njoj nalaze i mobilisani muškarci.
Nakon što su ispred kuće izbili masovni protesti, Nacionalna garda je pristala da svi muškarci koji su tamo bili držani budu pušteni u zdravstvenu ustanovu radi lekarskog pregleda i provere zdravstvenog stanja.
(RT Balkan)
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