ERDOGAN ŽELI SASTANAK SA PUTINOM: Kraj rata u Ukrajini na vidiku?
TURSKI predsednik Redžep Tajip Erdogan nakon sastanka sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim izrazio je želju da razgovara sa ruskim liderom Vladimirom Putinom o rešavanju sukoba u Ukrajini.
- Tokom posete Zelenskog Turskoj u subotu, imali smo priliku da detaljno razgovaramo o ovim pitanjima. Objasnili smo Zelenskom važnost preduzimanja diplomatskih koraka za okončanje rata između Rusije i Ukrajine putem pregovora - rekao je Erdogan novinarima po povratku iz Južne Koreje.
On je dodao da će Turska nastaviti svoje diplomatske napore za mir i izrazio želju da uspostavi kontakt i sa ruskom stranom.
- Nakon ovog sastanka sa Zelenskim, sada želimo da se sretnemo sa Putinom kako bismo razgovarali i o ruskoj strani pitanja. U međuvremenu, naši relevantni predstavnici, pre svega ministar spoljnih poslova (Hakan Fidan), kontaktiraće svoje kolege i, nadam se, da će da pripremi rusku stranu za ove pregovore - izjavio je turski predsednik.
Tokom posete Istanbulu, Zelenski je naglasio potrebu da se sukob prebaci na diplomatsku fazu i izjavio da bi pozdravili održavanje samita lidera uz posredovanje Turske.
Kada su novinari pitali da li bi i ruska strana učestvovala na takvom sastanku, Erdogan je rekao da su na sastanku sa Zelenskim detaljno razgovarali o pregovorima usmerenim na okončanje rata, navodi Haber 7.
Erdogan nije precizirao datum planiranog sastanka sa Putinom, niti konačnan raspored mogućeg trilateralnog samita koji bi trebalo da bude održan u Turskoj.
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