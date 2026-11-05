Svet

ERDOGAN ŽELI SASTANAK SA PUTINOM: Kraj rata u Ukrajini na vidiku?

JM

05. 11. 2026. u 12:56

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TURSKI predsednik Redžep Tajip Erdogan nakon sastanka sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim izrazio je želju da razgovara sa ruskim liderom Vladimirom Putinom o rešavanju sukoba u Ukrajini.

ЕРДОГАН ЖЕЛИ САСТАНАК СА ПУТИНОМ: Крај рата у Украјини на видику?

Foto: /X/ @Communications

- Tokom posete Zelenskog Turskoj u subotu, imali smo priliku da detaljno razgovaramo o ovim pitanjima. Objasnili smo Zelenskom važnost preduzimanja diplomatskih koraka za okončanje rata između Rusije i Ukrajine putem pregovora - rekao je Erdogan novinarima po povratku iz Južne Koreje.

On je dodao da će Turska nastaviti svoje diplomatske napore za mir i izrazio želju da uspostavi kontakt i sa ruskom stranom.

- Nakon ovog sastanka sa Zelenskim, sada želimo da se sretnemo sa Putinom kako bismo razgovarali i o ruskoj strani pitanja. U međuvremenu, naši relevantni predstavnici, pre svega ministar spoljnih poslova (Hakan Fidan), kontaktiraće svoje kolege i, nadam se, da će da pripremi rusku stranu za ove pregovore - izjavio je turski predsednik.

Tokom posete Istanbulu, Zelenski je naglasio potrebu da se sukob prebaci na diplomatsku fazu i izjavio da bi pozdravili održavanje samita lidera uz posredovanje Turske.

Kada su novinari pitali da li bi i ruska strana učestvovala na takvom sastanku, Erdogan je rekao da su na sastanku sa Zelenskim detaljno razgovarali o pregovorima usmerenim na okončanje rata, navodi Haber 7.

Erdogan nije precizirao datum planiranog sastanka sa Putinom, niti konačnan raspored mogućeg trilateralnog samita koji bi trebalo da bude održan u Turskoj.

(Tanjug)
 

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