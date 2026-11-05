ERDOGAN ŽELI SASTANAK SA PUTINOM: Kraj rata u Ukrajini na vidiku?

TURSKI predsednik Redžep Tajip Erdogan nakon sastanka sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim izrazio je želju da razgovara sa ruskim liderom Vladimirom Putinom o rešavanju sukoba u Ukrajini.

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- Tokom posete Zelenskog Turskoj u subotu, imali smo priliku da detaljno razgovaramo o ovim pitanjima. Objasnili smo Zelenskom važnost preduzimanja diplomatskih koraka za okončanje rata između Rusije i Ukrajine putem pregovora - rekao je Erdogan novinarima po povratku iz Južne Koreje.

On je dodao da će Turska nastaviti svoje diplomatske napore za mir i izrazio želju da uspostavi kontakt i sa ruskom stranom.

🔴 🇺🇦🇹🇷 Ukrainian President #Zelensky has arrived in Istanbul, #Türkiye, for talks with Turkish President #Erdoğan. #Breaking https://t.co/1Q7BcA881W — __kaput__ (@__kaput__) October 31, 2026

- Nakon ovog sastanka sa Zelenskim, sada želimo da se sretnemo sa Putinom kako bismo razgovarali i o ruskoj strani pitanja. U međuvremenu, naši relevantni predstavnici, pre svega ministar spoljnih poslova (Hakan Fidan), kontaktiraće svoje kolege i, nadam se, da će da pripremi rusku stranu za ove pregovore - izjavio je turski predsednik.

Tokom posete Istanbulu, Zelenski je naglasio potrebu da se sukob prebaci na diplomatsku fazu i izjavio da bi pozdravili održavanje samita lidera uz posredovanje Turske.

Turski predsjednik Erdogan sastao se s Zelenskim u Istanbulu https://t.co/EWO0zfXAvi https://t.co/DXULcchR8b — Anadolu BHSC (@aa_balkans) October 31, 2026

Kada su novinari pitali da li bi i ruska strana učestvovala na takvom sastanku, Erdogan je rekao da su na sastanku sa Zelenskim detaljno razgovarali o pregovorima usmerenim na okončanje rata, navodi Haber 7.

Erdogan nije precizirao datum planiranog sastanka sa Putinom, niti konačnan raspored mogućeg trilateralnog samita koji bi trebalo da bude održan u Turskoj.

(Tanjug)

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