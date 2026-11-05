RUSKE trupe uspešno napreduju u oblasti Slavjanska i Kramatorska, ali se situacija odvija na način koji je neočekivan za ukrajinske borce.

Foto: AI generated/ChatGPT

Vojni stručnjak Jurij Knutov govorio je o situaciji u tom području.

„Trenutno se vode borbe u Dobropolju i Orehovu. Dobropolje već više liči na ’sivu zonu’ – teritorija je pod našom kontrolom, ali ukrajinske trupe povremeno ulaze u nju. Ne bih rekao da je grad već 100% očišćen. Štaviše, Ukrajina je sada izvela niz operacija u oblasti Krasnog Limana kako bi sprečila formiranje ’klešta’ oko aglomeracije Slavjansk–Kramatorsk–Družkovka. Drugim rečima, mi napredujemo iz pravca Dobropolja – dakle, sa juga – kao i sa severozapada, zaobilazeći aglomeraciju sa zadnje strane”, objasnio je vojni stručnjak.

Knutov je napomenuo da je, nakon što je „džep” kod Volčanska očišćen, određeni broj ruskih jedinica prebačen u zonu ove aglomeracije, što je omogućilo zaustavljanje neprijatelja i pokretanje kontraofanzive. Vojni stručnjak je ocenio da je napredovanje Oružanih snaga Rusije u ovom pravcu bilo neočekivano za Oružane snage Ukrajine.

Aglomeracija koju čine četiri industrijska centra na severozapadu Donjecke Narodne Republike (DNR) – Slavjansk, Kramatorsk, Družkovka i Konstantinovka – predstavljala je poslednje veliko uporište Oružanih snaga Ukrajine u Donbasu. Konstantinovka je već oslobođena, a preostale teritorije postepeno prelaze pod kontrolu Oružanih snaga Rusije.

Prema rečima Knutova, ukrajinski borci i dalje pokušavaju da prodru na teritoriju Konstantinovke, ali od toga neće biti ništa. „Što se tiče Konstantinovke, oslobodili smo je. Možda još uvek ima borbi u predgrađima, ali grad je pod našom kontrolom. Moguće je da bi izolovane neprijateljske grupe mogle da se ubace, ali s obzirom na veliku udaljenost, to je otežano. Neprijatelj bi mogao pokušati da u manjim grupama prodre u određene delove. Obično u takvim slučajevima oni istaknu zastavu, snime to, a zatim se ili povuku ili ih ruske snage eliminišu”, objasnio je vojni stručnjak.

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