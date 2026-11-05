KOLAPS NEOSVOJIVE TVRĐAVE: Lomi se front kod Slavjanska, ruska ratna mašinerija nastavlja da melje
RUSKE trupe uspešno napreduju u oblasti Slavjanska i Kramatorska, ali se situacija odvija na način koji je neočekivan za ukrajinske borce.
Vojni stručnjak Jurij Knutov govorio je o situaciji u tom području.
„Trenutno se vode borbe u Dobropolju i Orehovu. Dobropolje već više liči na ’sivu zonu’ – teritorija je pod našom kontrolom, ali ukrajinske trupe povremeno ulaze u nju. Ne bih rekao da je grad već 100% očišćen. Štaviše, Ukrajina je sada izvela niz operacija u oblasti Krasnog Limana kako bi sprečila formiranje ’klešta’ oko aglomeracije Slavjansk–Kramatorsk–Družkovka. Drugim rečima, mi napredujemo iz pravca Dobropolja – dakle, sa juga – kao i sa severozapada, zaobilazeći aglomeraciju sa zadnje strane”, objasnio je vojni stručnjak.
Knutov je napomenuo da je, nakon što je „džep” kod Volčanska očišćen, određeni broj ruskih jedinica prebačen u zonu ove aglomeracije, što je omogućilo zaustavljanje neprijatelja i pokretanje kontraofanzive. Vojni stručnjak je ocenio da je napredovanje Oružanih snaga Rusije u ovom pravcu bilo neočekivano za Oružane snage Ukrajine.
Aglomeracija koju čine četiri industrijska centra na severozapadu Donjecke Narodne Republike (DNR) – Slavjansk, Kramatorsk, Družkovka i Konstantinovka – predstavljala je poslednje veliko uporište Oružanih snaga Ukrajine u Donbasu. Konstantinovka je već oslobođena, a preostale teritorije postepeno prelaze pod kontrolu Oružanih snaga Rusije.
Prema rečima Knutova, ukrajinski borci i dalje pokušavaju da prodru na teritoriju Konstantinovke, ali od toga neće biti ništa. „Što se tiče Konstantinovke, oslobodili smo je. Možda još uvek ima borbi u predgrađima, ali grad je pod našom kontrolom. Moguće je da bi izolovane neprijateljske grupe mogle da se ubace, ali s obzirom na veliku udaljenost, to je otežano. Neprijatelj bi mogao pokušati da u manjim grupama prodre u određene delove. Obično u takvim slučajevima oni istaknu zastavu, snime to, a zatim se ili povuku ili ih ruske snage eliminišu”, objasnio je vojni stručnjak.
BONUS VIDEO
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
Doncafé. Baš za tebe.
Preporučujemo
Prvaci Evrope po privrednom rastu: Na hiljade nemačkih firmi beži u ovu zemlju
05. 11. 2026. u 11:12
VAŽAN SASTANAK G7 IZMEŠTEN U POSLEDNjI ČAS: Poznato gde će se okupiti šefovi diplomatija
05. 11. 2026. u 11:07
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)