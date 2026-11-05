RUSI UPOZORAVAJU: EU sprema novi potez u Crnom moru – posledice mogu biti opasne
U OSNOVI Rezolucije Evropskog parlamenta o Crnom moru je namera EU da snabdeva Ukrajinu oružjem, rekao je direktor Odeljenja ruskog MIP-a za evropska pitanja Vladislav Maslenjikov.
-Logično je pretpostaviti da je u osnovi Rezolucije EP namera EU da osigura snabdevanje Ukrajine naoružanjem i vojnom tehnikom preko mora.
Pokušaji da se takve ideje sprovedu u delo mogu samo da izazovu novi talas eskalacije i rast napetosti u čitavom crnomorskom regionu- rekao je Maslenjikov za ruske medije.
On je, istovremeno, kritikovao sankcije EU koje, kako smatraju u Moskvi, ometaju osiguravanje brodova, finansijske operacije i izvoz hrane. Brisel, međutim, tvrdi da izvoz hrane nije obuhvaćen sankcijama.
Podsetimo, Evropski parlament je 22. oktobra usvojio Rezoluciju u kojoj se EU poziva da razmotri mogućnost pokretanja vojno-pomorske operacije u Crnom moru.
Poslanici su, takođe, pozvali Brisel da zajedno sa Severnoatlantskom alijansom pruže pomoć Rumuniji i Bugarskoj u ranom otkrivanju i praćenju neprijateljskih dronova koji predstavljaju pretnju za plovidbu Crnim morem.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je nedavno da je Crno more trenutno u velikoj meri nepodobno za bezbednu plovidbu zbog terorističkih dejstava Kijeva.
(Sputnjik)
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