MEDVEDEV POSLE KRAHA REPUBLIKANACA: Upozorio na novi rast cena nafte i mogući krah odnosa sa Kremljom

POTENCIJALNO uvođenje antiruskih sankcija nakon pobede demokrata na kongresnim izborima bilo bi nepovoljno za same Sjedinjene Američke Države, izjavio je danas predsednik ruskog Saveta bezbednosti Dmitrij Medvedev.

Foto: Ekaterina Shtukina/Sputnik/Profimedia

Medvedev je na platformi Maks, prilikom analiziranja rezultata američkih srednjoročnih izbora koji su održani 3. novembra, na kojima su demokrate ubedljivo pobedile i preuzele kontrolu nad Senatom i Predstavničkim domom Kongresa, rekao da bi do uvođenja "paklenih sankcija" moglo da dođe kao rezultat pregovora da demokrate odustanu od impičmenta republikanskog predsednika Donalda Trampa, prenosi TASS.

- Ovo će pokrenuti novi talas rasta cena nafte i povike nezadovoljstva na benzinskim pumpama u SAD. I jednostavno će potpuno uništiti odnose sa Kremljom - kazao je Medvedev. Medvedev je rekao da ubedljiv poraz stranke predsednika SAD Donalda Trampa na izborima za Kongres još neće imati značajan uticaj na ruske interese.

- Donald Tramp je ubedljivo izgubio bitku za Kongres. Kako će ovo uticati na naše interese? Ne mislim da će to imati neki značajan uticaj. Pre svega nas zanimaju dve stvari, ukrajinski sukob i sankcije - naveo je Medvedev.

Dodao je da ne očekuje da će Tramp učiniti nešto "egzotično", kao što bi bila obustava pomoći Kijevu.

On je kazao da Rusija, bez obzira na rezultate bilo kakvih izbora u SAD, mora da slomi svoje neprijatelje "na bojnom polju do potpune pobede".

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