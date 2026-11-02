Svet

UPRKOS DIPLOMATIJI, AMERIKA KREĆE U NAPAD: Trampova nova izjava podigla svet na noge

Jelena Ždralić

02. 11. 2026. u 12:02

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK SAD, Donald Tramp, juče je ponovo zapretio Iranu vojnom akcijom.

УПРКОС ДИПЛОМАТИЈИ, АМЕРИКА КРЕЋЕ У НАПАД: Трампова нова изјава подигла свет на ноге

Foto: Tanjug (AP Photo/Mark Schiefelbein)

Na skupu svojih pristalica u Ajovi, izjavio je da će Sjedinjene Države možda morati da izvedu snažan napad na Iran, uprkos diplomatskim naporima da se spreči dalja eskalacija sukoba.

- Jedini razlog zbog kojeg se još nisam obračunao sa Iranom jeste taj što želim da budem obziran. Želim da pokušam da spasem sve te živote, ako je to uopšte moguće - rekao je Tramp i dodao: 

Ali u nekom trenutku, moraćemo snažno da ih udarimo.

Tramp je prethodno rekao novinarima da SAD u Iranu imaju još jednu ili dve mete koje nameravaju da napadnu.

Konkretno je pomenuo planinu Pikejks u pokrajini Isfahan, za koju se sumnja da krije podzemno nuklearno postrojenje.

Najnovije Trampove pretnje dolaze u trenutku kada se vode pregovori s ciljem da se spreče novi napadi SAD i Izraela na Iran.

Sukob je počeo 28. februara, a prema izveštajima američkih medija, Tramp je u subotu razgovarao sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom o pregovorima sa Teheranom i mogućnosti nastavka vojnih operacija.

Netanjahu se, navodno, zalagao za napad odmah nakon izbora za američki Kongres, koji se održavaju sutra, 3. novembra.

Tramp je, s druge strane, skloniji tome da diplomatiji pruži više vremena.

(Index.HR)

BONUS VIDEO: 

Zatvorena poslovnica Alta banke na Terazijama

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Vildoza pogodio sa svoje polovine protiv Kluža! (VIDEO)

Vildoza pogodio sa svoje polovine protiv Kluža! (VIDEO)