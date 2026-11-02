UPRKOS DIPLOMATIJI, AMERIKA KREĆE U NAPAD: Trampova nova izjava podigla svet na noge
PREDSEDNIK SAD, Donald Tramp, juče je ponovo zapretio Iranu vojnom akcijom.
Na skupu svojih pristalica u Ajovi, izjavio je da će Sjedinjene Države možda morati da izvedu snažan napad na Iran, uprkos diplomatskim naporima da se spreči dalja eskalacija sukoba.
- Jedini razlog zbog kojeg se još nisam obračunao sa Iranom jeste taj što želim da budem obziran. Želim da pokušam da spasem sve te živote, ako je to uopšte moguće - rekao je Tramp i dodao:
Ali u nekom trenutku, moraćemo snažno da ih udarimo.
Tramp je prethodno rekao novinarima da SAD u Iranu imaju još jednu ili dve mete koje nameravaju da napadnu.
Konkretno je pomenuo planinu Pikejks u pokrajini Isfahan, za koju se sumnja da krije podzemno nuklearno postrojenje.
Najnovije Trampove pretnje dolaze u trenutku kada se vode pregovori s ciljem da se spreče novi napadi SAD i Izraela na Iran.
Sukob je počeo 28. februara, a prema izveštajima američkih medija, Tramp je u subotu razgovarao sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom o pregovorima sa Teheranom i mogućnosti nastavka vojnih operacija.
Netanjahu se, navodno, zalagao za napad odmah nakon izbora za američki Kongres, koji se održavaju sutra, 3. novembra.
Tramp je, s druge strane, skloniji tome da diplomatiji pruži više vremena.
(Index.HR)
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