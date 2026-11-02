UPRKOS DIPLOMATIJI, AMERIKA KREĆE U NAPAD: Trampova nova izjava podigla svet na noge

PREDSEDNIK SAD, Donald Tramp, juče je ponovo zapretio Iranu vojnom akcijom.

Foto: Tanjug (AP Photo/Mark Schiefelbein)

Na skupu svojih pristalica u Ajovi, izjavio je da će Sjedinjene Države možda morati da izvedu snažan napad na Iran, uprkos diplomatskim naporima da se spreči dalja eskalacija sukoba.

- Jedini razlog zbog kojeg se još nisam obračunao sa Iranom jeste taj što želim da budem obziran. Želim da pokušam da spasem sve te živote, ako je to uopšte moguće - rekao je Tramp i dodao:

Ali u nekom trenutku, moraćemo snažno da ih udarimo.

Tramp je prethodno rekao novinarima da SAD u Iranu imaju još jednu ili dve mete koje nameravaju da napadnu.

Konkretno je pomenuo planinu Pikejks u pokrajini Isfahan, za koju se sumnja da krije podzemno nuklearno postrojenje.

Najnovije Trampove pretnje dolaze u trenutku kada se vode pregovori s ciljem da se spreče novi napadi SAD i Izraela na Iran.

Sukob je počeo 28. februara, a prema izveštajima američkih medija, Tramp je u subotu razgovarao sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom o pregovorima sa Teheranom i mogućnosti nastavka vojnih operacija.

Netanjahu se, navodno, zalagao za napad odmah nakon izbora za američki Kongres, koji se održavaju sutra, 3. novembra.

Tramp je, s druge strane, skloniji tome da diplomatiji pruži više vremena.

(Index.HR)

BONUS VIDEO:

Zatvorena poslovnica Alta banke na Terazijama

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.