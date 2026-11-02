BELGIJSKA VLADA U KRIZI: Još jedan neuspeli pokušaj dogovora o budžetu

BELGIJSKA vlada jutros ponovo nije uspela da postigne dogovor o budžetu za narednu godinu, a belgijski mediji prenose da će premijer Bart De Vever najverovatnije podneti ostavku zbog toga.

Foto: Benoit Doppagne/imago stock&people/Profimedia

De Vever bi trebalo da se sastane sa belgijskim kraljem Filipom u 9.30 časova po lokalnom vremenu kako bi mu predao ostavku, ali nije sigurno da će je kralj prihvatiti, prenosi VRT.

Kralj Filip je ove nedelje na odmoru u Engleskoj i nije trebalo da ima bilo kakve zvanične obaveze pre Dana primirja, 11. novembra, ali će sada, kako navodi BTM NIEYWS, po svoj prilici morati da prekine odmor.

Potpredsednik belgijske vlade, Maksim Prevo, rekao je noćas, po završetku debate, da bi mu trebalo mnogo vremena da ispriča šta je sve sporno u postizanju dogovora, prenosi "Libre Belžik".

Vlada mesecima raspravlja o 10 milijardi evra vrednim rezovima u budžetu i povećanju poreza.

De Vever tvrdi da su te mere neophodne kako bi se državne finansije držale pod kontrolom.

Njegova flamanska nacionalistička stranka N-VA i liberalni MR traže smanjenje potrošnje na zdravstvo, dok njihovi socijalistički i centristički koalicioni partneri zahtevaju veće poreze na bogatstvo.

Kamatne stope na belgijske državne obveznice su naglo porasle poslednjih meseci.

De Vever je upozorio da bi preteća "dužnosno-kamatna spirala" primorala vladu da pozajmljuje novac isključivo radi otplate kamata na postojeće kredite.

Naredni dani će biti odlučujući za koaliciju Barta De Vevera, a federalna vlada bi mogla brzo da se složi oko budžeta kada bi premijer predložio veći doprinos milionera, zaključuje "Libr Belžik".

(Tanjug)

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