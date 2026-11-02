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"KOLEKTIVNI ZAPAD UBRZANO PROPADA!" Šojgu nije štedeo reči: Izabrali su put eskalacije, to je cinizam prema sopstvenim građanima

В.Н.

02. 11. 2026. u 09:49

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LIDERI mnogih evropskih država danas su izabrali put eskalacije, izjavio je sekretar Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu.

КОЛЕКТИВНИ ЗАПАД УБРЗАНО ПРОПАДА! Шојгу није штедео речи: Изабрали су пут ескалације, то је цинизам према сопственим грађанима

Foto: Tanjug/Shamli Zhumatov/Pool Photo via AP

- Danas, u uslovima napete međunarodne situacije, lideri mnogih evropskih država izabrali su put vojne eskalacije, cinično zanemarujući brojne potrebe sopstvenih građana - rekao je Šojgu na otvaranju Međunarodne nedelje „Narodi Rusije“.

Prema njegovim rečima, pokušaji Zapada da se suprotstavi Rusiji postaju sve agresivniji kako se Specijalna vojna operacija približava pobedi i uspehu.

On je dodao da su trenutno u toku aktivno vrbovanje i priliv finansijskih sredstava, usmereni na one koji su spremni da podrže uništenje ruske državnosti iznutra.

Degradacija Zapada

Kako je naveo, zapadne zemlje postale su okruženje u kojem aktivno cvetaju najgori ljudski poroci.

- Kolektivni Zapad, koji je nekada pretendovao na svetsko liderstvo, ubrzano propada. Tamo cvetaju najgori poroci, a ljudska prava i slobode izgubili su svoje prvobitno značenje, postavši oruđe za uništavanje društva i negovanje kulture svedozvoljenosti - istakao je Šojgu.

- Pravda je ustupila mesto pretpostavci krivice; za bilo kakvu optužbu više nije potreban dokaz. To je takođe počelo da se u velikoj meri koristi u međunarodnim odnosima - dodao je Šojgu.

Pokušaji otimanja ruske teritorije

Šojgu je podsetio da je više puta pokušana da se zauzme ruska teritorija i njeni resursi, ali je Rusija svaki put odbila agresore.

- Činjenica da Rusija postoji i da se razvija odavno ne da mira određenim evropskim ličnostima. Pokušaji da se zauzme ruska teritorija i njeni resursi, kao i da se naši narodi porobe, više puta su preduzimani, ali nikada nisu uspeli vojnim putem. Svaki put smo stajali zajedno u stoju kako bismo odbili agresora - istakao je on.

Šojgu je napomenuo da snaga Rusije ne leži samo u njenom ekonomskom suverenitetu i moćnom vojnom potencijalu, već i u unutrašnjem jedinstvu njenog naroda.

- Naša snaga ne leži samo u našem ekonomskom i tehnološkom suverenitetu koji neprestano raste, ni samo u posedovanju najmoćnijeg arsenala naoružanja, već, pre svega, u unutrašnjem jedinstvu naroda, njegovom poverenju u vlast i podršci koju građani naše zemlje pružaju njenom prosperitetu, kao i ostvarivanju ciljeva koje je pred nas postavio sam naš narod - ocenio je Šojgu.

(Sputnjik)

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