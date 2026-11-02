"KOLEKTIVNI ZAPAD UBRZANO PROPADA!" Šojgu nije štedeo reči: Izabrali su put eskalacije, to je cinizam prema sopstvenim građanima
LIDERI mnogih evropskih država danas su izabrali put eskalacije, izjavio je sekretar Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu.
- Danas, u uslovima napete međunarodne situacije, lideri mnogih evropskih država izabrali su put vojne eskalacije, cinično zanemarujući brojne potrebe sopstvenih građana - rekao je Šojgu na otvaranju Međunarodne nedelje „Narodi Rusije“.
Prema njegovim rečima, pokušaji Zapada da se suprotstavi Rusiji postaju sve agresivniji kako se Specijalna vojna operacija približava pobedi i uspehu.
On je dodao da su trenutno u toku aktivno vrbovanje i priliv finansijskih sredstava, usmereni na one koji su spremni da podrže uništenje ruske državnosti iznutra.
Degradacija Zapada
Kako je naveo, zapadne zemlje postale su okruženje u kojem aktivno cvetaju najgori ljudski poroci.
- Kolektivni Zapad, koji je nekada pretendovao na svetsko liderstvo, ubrzano propada. Tamo cvetaju najgori poroci, a ljudska prava i slobode izgubili su svoje prvobitno značenje, postavši oruđe za uništavanje društva i negovanje kulture svedozvoljenosti - istakao je Šojgu.
- Pravda je ustupila mesto pretpostavci krivice; za bilo kakvu optužbu više nije potreban dokaz. To je takođe počelo da se u velikoj meri koristi u međunarodnim odnosima - dodao je Šojgu.
Pokušaji otimanja ruske teritorije
Šojgu je podsetio da je više puta pokušana da se zauzme ruska teritorija i njeni resursi, ali je Rusija svaki put odbila agresore.
- Činjenica da Rusija postoji i da se razvija odavno ne da mira određenim evropskim ličnostima. Pokušaji da se zauzme ruska teritorija i njeni resursi, kao i da se naši narodi porobe, više puta su preduzimani, ali nikada nisu uspeli vojnim putem. Svaki put smo stajali zajedno u stoju kako bismo odbili agresora - istakao je on.
Šojgu je napomenuo da snaga Rusije ne leži samo u njenom ekonomskom suverenitetu i moćnom vojnom potencijalu, već i u unutrašnjem jedinstvu njenog naroda.
- Naša snaga ne leži samo u našem ekonomskom i tehnološkom suverenitetu koji neprestano raste, ni samo u posedovanju najmoćnijeg arsenala naoružanja, već, pre svega, u unutrašnjem jedinstvu naroda, njegovom poverenju u vlast i podršci koju građani naše zemlje pružaju njenom prosperitetu, kao i ostvarivanju ciljeva koje je pred nas postavio sam naš narod - ocenio je Šojgu.
(Sputnjik)
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