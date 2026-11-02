PRVI PUT U ISTORIJI: Predsedavanje Savetom beznednosti UN preuzela ova zemlja
LETONIJA je u nedelju prvi put u svojoj istoriji preuzela jednomesečno predsedavanje Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija, tokom kojeg će posebnu pažnju posvetiti ratu Rusije protiv Ukrajine i nastojati da unapredi nacionalne interese i međunarodni položaj zemlje, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Letonije.
- Predsedavanje ćemo iskoristiti na najefikasniji način kako bismo branili interese i vrednosti Letonije, povećali međunarodnu vidljivost zemlje i pokazali odgovoran pristup - istakla je stalna predstavnica Letonije pri UN Sanita Pavluta-Deslandes.
Jedan od glavnih prioriteta Letonije biće da rat u Ukrajini ostane visoko na dnevnom redu Saveta bezbednosti UN, preneo je sinoć letonski javni servis LSM.
Pavluta-Deslandes naglasila je da Riga učešće u radu Saveta bezbednosti prvenstveno vidi kao sredstvo za jačanje sopstvene bezbednosti i državnosti.
- Glavni cilj Letonije u Savetu bezbednosti UN jeste jačanje bezbednosti i državnosti naše zemlje, a Savet je sredstvo za ostvarivanje tog cilja - navela je letonska ambasadorka.
Ona je dodala da će letonska diplomatija nastojati da se suprotstavi pokušajima normalizacije ruske agresije i dezinformacijama koje, kako je navela, širi Moskva.
- Ulažemo sve napore da u Ukrajini ostane u središtu dnevnog reda Saveta bezbednosti UN, da sprečimo normalizaciju ruske agresije, suprotstavimo se ruskoj propagandi i lažima i međunarodnoj zajednici objasnimo 'imperijalističke' ciljeve Rusije i njihove globalne posledice - poručila je Pavluta-Deslandes.
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