POKUŠALI DA SE PROMUVAJU ORMUZOM, PA IZGORELI DO PATOSA: Pakao u zalivu, hitno se oglasio Iran

IRANSKA Revolucionarna garda saopštila je u nedelju uveče da su dva naftna tankera, koja su prekršila propise o plovidbi kroz Ormuski moreuz, eksplodirala nakon što su naletela na morske mine pokušavajući da prođu neovlašćenom rutom.

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Prema saopštenju iranske mornarice, jedan od brodova je supertanker koji je nakon snažne eksplozije zahvatio veliki požar dok je plovio nedozvoljenom maršrutom, prenosi Tasnim.

Oba broda su namerno isključila navigacione i identifikacione sisteme kako bi neprimećeno prošla kroz ograničenu južnu plovnu rutu, navodno uz podršku američke vojske, koju Teheran smatra terorističkom organizacijom. Nakon eksplozija, oba tankera su se zaustavila na mestu incidenta, navodi se u saopštenju.

Mornarica Iranske revolucionarne garde istakla je da su tankeri ignorisali višestruka upozorenja i ušli u opasne vode, kršeći propise o plovidbi kroz ovaj strateški važan pomorski prolaz.

Odgovornost za posledice snose isključivo vlasnici brodova, koji su, kako se navodi, izabrali neovlašćenu plovidbu umesto poštovanja iranskih bezbednosnih pravila za pomorski saobraćaj.

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