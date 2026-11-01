SRUŠIO SE AVION NA FLORIDI: Poginulo svih devet osoba u letelici

Svih devet osoba koje su se nalazile u privatnom avionu, koji se srušio u američkoj saveznoj državi Floridi, poginulo je, saopštio je večeras američki ministar saobraćaja Šon Dafi. Dafi je u objavi na društvenim mrežama pad aviona nazvao "užasnom tragedijom", preneo je NBC News.

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Za sada nije poznato da li u nesreći ima povređenih na zemlji. Prema podacima američke Federalne uprave za vazduhoplovstvo (FAA), avion koji je poleteo sa međunarodnog aerodroma Ostin-Bergstrom u Teksasu, a leteo ka Bahamima, srušio se oko 12.50 časova po lokalnom vremenu u blizini naselja Kresthejven na Floridi.

Istragu o uzrocima nesreće vode FAA i Nacionalni odbor za bezbednost saobraćaja (NTSB).

WATCH: New video shows Learjet 60 business jet crashing near West Palm Beach, Florida. The plane was completely disintegrated upon impact. Number of casualties unknown. https://t.co/l5JT9KEWnQ — BNO News (@BNONews) November 1, 2026

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