Svet

SRUŠIO SE AVION NA FLORIDI: Poginulo svih devet osoba u letelici

Танјуг

01. 11. 2026. u 23:04

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Svih devet osoba koje su se nalazile u privatnom avionu, koji se srušio u američkoj saveznoj državi Floridi, poginulo je, saopštio je večeras američki ministar saobraćaja Šon Dafi. Dafi je u objavi na društvenim mrežama pad aviona nazvao "užasnom tragedijom", preneo je NBC News.

СРУШИО СЕ АВИОН НА ФЛОРИДИ: Погинуло свих девет особа у летелици

Foto: Printskrin

Za sada nije poznato da li u nesreći ima povređenih na zemlji. Prema podacima američke Federalne uprave za vazduhoplovstvo (FAA), avion koji je poleteo sa međunarodnog aerodroma Ostin-Bergstrom u Teksasu, a leteo ka Bahamima, srušio se oko 12.50 časova po lokalnom vremenu u blizini naselja Kresthejven na Floridi.

Istragu o uzrocima nesreće vode FAA i Nacionalni odbor za bezbednost saobraćaja (NTSB).

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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