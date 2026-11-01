NEMCI IZVELI DRŽAVNI UDAR U POLJSKOJ?! Nemački političar otkrio nešto jezivo - Policajci koji su bili kod Ustavnog suda nisu znali poljski

MAKS Ote, nemačko-američki preduzetnik, ekonomista, profesor i bivši kandidat za predsednika Nemačke, izneo je na platformi Iks sumnje u vezi sa policijskom operacijom ispred Ustavnog suda.

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On je ocenio da bi slučaj imao još ozbiljnije razmere ukoliko bi se potvrdili navodi da su u operaciji učestvovali policajci pristigli iz Nemačke. Objavu Otea podelio je i profesor Zdžislav Krasnodembski, prenosi poljska TV Republika.

"Jeśli okaże się, że policjanci, którzy otoczyli polski Trybunał Konstytucyjny, nie nosili numerów służbowych i najwyraźniej nie znali języka polskiego, pochodzili z Niemiec, to jest to jeszcze bardziej perfidne, niż początkowo sądziłem: Z jednej strony byłby to jawny, bezprawny terroryzm unijny skierowany przeciwko suwerennemu państwu oraz wsparcie dla zamachu stanu. Z drugiej strony ponownie rozdzierałoby to z trudem zniwelowane podziały między Polską a Niemcami i ponownie siałoby niezgodę między obydwoma narodami. Całkowicie w duchu pogardzającej ludźmi, ponadnarodowej UE." — ZdzisławKrasnodębski (@ZdzKrasnodebski) November 1, 2026

Ekonomista je ukazao na tvrdnje da policajci koji su učestvovali u blokadi ulaza u Ustavni sud nisu imali vidljive službene brojeve, kao i da neki od njih navodno nisu govorili poljski jezik i da su došli iz Nemačke. Ipak, naglasio je da njegova ocena zavisi od toga da li će se ove informacije pokazati kao tačne.

- Ukoliko se ispostavi da policajci koji su opkolili poljski Ustavni sud nisu nosili službene brojeve i da očigledno nisu znali poljski jezik, budući da su došli iz Nemačke, onda je to još podmuklije nego što sam u početku mislio - napisao je Ote.

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