NEMCI IZVELI DRŽAVNI UDAR U POLJSKOJ?! Nemački političar otkrio nešto jezivo - Policajci koji su bili kod Ustavnog suda nisu znali poljski
MAKS Ote, nemačko-američki preduzetnik, ekonomista, profesor i bivši kandidat za predsednika Nemačke, izneo je na platformi Iks sumnje u vezi sa policijskom operacijom ispred Ustavnog suda.
On je ocenio da bi slučaj imao još ozbiljnije razmere ukoliko bi se potvrdili navodi da su u operaciji učestvovali policajci pristigli iz Nemačke. Objavu Otea podelio je i profesor Zdžislav Krasnodembski, prenosi poljska TV Republika.
Ekonomista je ukazao na tvrdnje da policajci koji su učestvovali u blokadi ulaza u Ustavni sud nisu imali vidljive službene brojeve, kao i da neki od njih navodno nisu govorili poljski jezik i da su došli iz Nemačke. Ipak, naglasio je da njegova ocena zavisi od toga da li će se ove informacije pokazati kao tačne.
- Ukoliko se ispostavi da policajci koji su opkolili poljski Ustavni sud nisu nosili službene brojeve i da očigledno nisu znali poljski jezik, budući da su došli iz Nemačke, onda je to još podmuklije nego što sam u početku mislio - napisao je Ote.
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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