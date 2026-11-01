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NEMCI IZVELI DRŽAVNI UDAR U POLJSKOJ?! Nemački političar otkrio nešto jezivo - Policajci koji su bili kod Ustavnog suda nisu znali poljski

Саул Бен-Страхор

01. 11. 2026. u 23:47

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MAKS Ote, nemačko-američki preduzetnik, ekonomista, profesor i bivši kandidat za predsednika Nemačke, izneo je na platformi Iks sumnje u vezi sa policijskom operacijom ispred Ustavnog suda.

НЕМЦИ ИЗВЕЛИ ДРЖАВНИ УДАР У ПОЉСКОЈ?! Немачки политичар открио нешто језиво - Полицајци који су били код Уставног суда нису знали пољски

Foto: Tanjug AP Photo/Rafal Niedzielski

On je ocenio da bi slučaj imao još ozbiljnije razmere ukoliko bi se potvrdili navodi da su u operaciji učestvovali policajci pristigli iz Nemačke. Objavu Otea podelio je i profesor Zdžislav Krasnodembski, prenosi poljska TV Republika. 

Ekonomista je ukazao na tvrdnje da policajci koji su učestvovali u blokadi ulaza u Ustavni sud nisu imali vidljive službene brojeve, kao i da neki od njih navodno nisu govorili poljski jezik i da su došli iz Nemačke. Ipak, naglasio je da njegova ocena zavisi od toga da li će se ove informacije pokazati kao tačne.

 - Ukoliko se ispostavi da policajci koji su opkolili poljski Ustavni sud nisu nosili službene brojeve i da očigledno nisu znali poljski jezik, budući da su došli iz Nemačke, onda je to još podmuklije nego što sam u početku mislio - napisao je Ote.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

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