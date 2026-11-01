MASOVNA PUCNJAVA U ALABAMI, IMA MRTVIH I RANJENIH! Masakr nadomak stadiona, pronađena veća količina oružja
JEDNA osoba je ubijena, a osam je ranjeno tokom protekle noći, u masovnoj pucnjavi ispred stadiona "Legion fild" u Birmingemu, u američkoj saveznoj državi Alabama, saopštila je danas policija Birmingema.
Policija je saopštila da je više pucnjeva odjeknulo ubrzo posle 19:50 sati, prenosi ABC.
Šef policije Majkl Piket rekao je da je jedna osoba u kritičnom stanju, a da je sedam drugih koji su povređeni u stabilnom stanju.
Policija nije identifikovala osobu koja je poginula.
Piket je rekao da je većina gledalaca i porodica napustila stadion nakon utakmice, ali da se pucnjava dogodila u blizini, gde su prodavci bili postavljeni duž Grejmont avenije.
Policija je saopštila i da je jedna osoba privedena nakon pucnjave kao i da je na licu mesta pronađeno više komada vatrenog oružja.
(Telegraf)
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