MASOVNA PUCNJAVA U ALABAMI, IMA MRTVIH I RANJENIH! Masakr nadomak stadiona, pronađena veća količina oružja

JEDNA osoba je ubijena, a osam je ranjeno tokom protekle noći, u masovnoj pucnjavi ispred stadiona "Legion fild" u Birmingemu, u američkoj saveznoj državi Alabama, saopštila je danas policija Birmingema.

Foto: Profimedia/Matt Gush/Alamy

Policija je saopštila da je više pucnjeva odjeknulo ubrzo posle 19:50 sati, prenosi ABC.

🚨🇺🇸 Multiple people shot near Legion Field in Birmingham, Alabama, around 19:50 on 31/10, following the Magic City Classic. Fire officials initially reported 4 injured. Later reports say at least 1 person died. https://t.co/bO91uz9dDY — McKensit II (@McKensitII) November 1, 2026

Šef policije Majkl Piket rekao je da je jedna osoba u kritičnom stanju, a da je sedam drugih koji su povređeni u stabilnom stanju.

Policija nije identifikovala osobu koja je poginula.

🚨🇺🇸Gunfire after football: one dead, several wounded near Alabama stadium A shooting erupted near Birmingham’s Legion Field after the Magic City Classic on October 31. Police halted post-game festivities and ordered everyone to leave the stadium grounds. Source: The Birmingham Times. — Global Brief (@globalbrief_now) November 1, 2026

Piket je rekao da je većina gledalaca i porodica napustila stadion nakon utakmice, ali da se pucnjava dogodila u blizini, gde su prodavci bili postavljeni duž Grejmont avenije.

🚨 #UPDATE: Police now confirm there were 9 total victims, including 1 person killed, 1 in critical condition and 7 others listed as stable. Shortly after 7:50 p.m. Saturday, October 31, shots rang out near Legion Field in Birmingham, Alabama, during post-game celebrations following the 85th Magic City Classic. The shooting occurred near the 400 block of Graymont Avenue West, also referenced as the Fourth Street West and Graymont Avenue area, more than an hour after Alabama A&M defeated Alabama State 31-28 in the 85th annual Magic City Classic. Multiple firearms have been recovered from the scene. Following the shooting, authorities suspended all remaining Magic City Classic tailgating activities and ordered everyone to leave the stadium property. The public was also urged to stay away from Legion Field. Birmingham Police are pleading with the community to come forward with any video footage they may have captured before, during or after the shooting. Anonymous submissions are accepted through the department's tip portal. The investigation remains active. Police have not publicly identified a suspect or announced any arrests. — zach bitango (@ZachBitango) November 1, 2026

Policija je saopštila i da je jedna osoba privedena nakon pucnjave kao i da je na licu mesta pronađeno više komada vatrenog oružja.

(Telegraf)

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