"POLOŽITE ORUŽJE, POVEĆAJTE PLATE": Italijani na ulicama - nacionalni štrajk zahvatio je Rim, Milano, Firencu, Napulj

DEMONSTRANTI optužuju vlast da novac namenjen zdravstvu i obrazovanju preusmerava u vojnu industriju, a u Rimu najavljuju trodnevno kampovanje kod Koloseuma

Foto: AP Photo/Antonio Calanni/Tanjug

U Rimu, Firenci, Milanu, Napulju, Torinu, Đenovi, Palermu i drugim italijanskim gradovima organizovani su protesti zbog visokih troškova života i finansiranja industrije naoružanja iz sredstava namenjenih za obrazovanje i zdravstvo, u okviru nacionalnog štrajka koji su sazvali italijanski sindikati.

Za ovaj protestni skup angažovane su značajne bezbednosne snage, a stotine pripadnika policije zadužene su za održavanje javnog reda i bezbednosti duž trase kretanja.

Demonstranti u Rimu tvrde da ih ima 100.000 i najavili su da će kampovati u okolini Koloseuma naredna tri dana.

"Kampovaćemo do održavanja naredne sednice skupštine", rekli su demonstranti na čelu marša koji se kreće kroz Ulicu Goito.

Demonstranti uzvikuju slogne poput "Položite oružje, povećajte plate" i "Imamo dva meseca da se borimo protiv visokih troškova i budžeta".

U Firenci je počeo marš u organizaciji sindikata USB, a protestna povorka je krenula u 10 časova sa Trga Bambini di Beslan, u pravcu Trga Vitorio Veneto, prolazeći kroz različite ulice glavnog grada Toskane, prenela je agencija Adnkronos.

Protestni skup se održava i u Milanu, gde su se hiljade demonstranata, među kojima su sindikalci, radnici, propalestinski aktivisti, studenti i pripadnici različitih kolektiva, okupile ispred Glavne železničke stanice. Oni protestuju protiv visokih troškova života i vladinih politika koje, prema rečima učesnika, preusmeravaju sredstva iz škola i zdravstva u finansiranje ponovnog naoružavanja. Prema procenama, na skupovima učestvuje oko 10.000 ljudi, a organizatori izražavaju zajedničku nadu da će demonstracije proteći u potpunosti bez nasilja, prenela je italijanska agencija.

U Napulju, marš koji je započeo na Trgu Mančini stigao je u blizinu Glavne železničke stanice, koju su snage reda blokirale. Nakon pregovora dveju strana, policija je dozvolila delegaciji demonstranata ulazak u stanicu.

Okupljene uglavnom čine pripadnici društvenih centara i učenici i studenti, koji protestuju protiv niskih plata, ponovnog naoružavanja, kao i rasta troškova života, ali i ratova u Ukrajini i Gazi.

Tokom studentskog marša u Torinu, čiji učesnici treba da se pridruže radnicima koji učestvuju u nacionalnom generalnom štrajku, grupa od nekoliko hiljada ljudi, koju su činili studenti, srednjoškolci i nezavisni aktivisti, odvojila se od glavne kolone i nastavila zasebnom trasom. Na čelu ove grupe, demonstranti nose transparente na kojima piše "Svaki kampus biće barikada. Nećemo plaćati rat" i "Protiv rata i visokih troškova života – zaustavimo Italiju".

Na protestima učestvuje više od hiljadu studenata i srednjoškolaca, koji nose zastave grupa kao što su "Promena kursa", "Studentska opoziciona alternativa" (OSA) i drugih udruženja.

Između 4.000 i 5.000 demonstranata, među kojima su lučki radnici i studenti, okupili su se na trajektnom terminalu u Đenovi, odakle su započeli protestni marš kroz lučku zonu. Demonstranti uzvikuju parole protiv premijerke Đorđe Meloni i italijanskog evroposlanika Roberta Vanaćija.

U Palermu je u toku velika protestna šetnja, a kolona se kreće Trgom Politeama ka Ulici Kavur. ADN Kronos prenosi da se čuju uzvici poput "Hiljade nas je na ulicama, vraćamo svoje gradove" i "Organizujmo se i zaustavimo sve". Pored toga, demonstranti pevaju pesmu "Bela, ćao" i uzvikuju "Svi smo antifašisti".

Demonstranti su uglavnom studenti, zanatlije, penzioneri i drugi građani.

(RT)

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.