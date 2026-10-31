KAZNE IDU I DO 800.000 DINARA: Ova stvar na vozilu je od sutra obavezna
OD 1. novembra u Srbiji počinje period obavezne upotrebe zimske auto-opreme, koji traje do 1. aprila. Prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja, vozači su u tom periodu dužni da koriste četiri zimske gume ukoliko se na kolovozu nalaze sneg, led ili poledica.
Pored zimskih pneumatika, vozila koja se kreću van naseljenih mesta moraju u prtljažniku da imaju lance za sneg ili druga sredstva za povećanje prianjanja.
Kada na putu ima snega, lanci se postavljaju na pogonske točkove na deonicama na kojima je njihova upotreba obavezna. Takva mesta najčešće se nalaze na prilazima planinskim turističkim centrima, mostovima i usponima na kojima postoji povećana opasnost od pojave leda.
U naseljenim mestima, tokom ovog perioda, vozila ne moraju da budu opremljena lancima za sneg.
Zimska oprema autobusa i teretnih vozila podrazumeva i lopatu.
Šara na gumama mora biti najmanje četiri milimetra
Posebno je važno obratiti pažnju na dubinu gazećeg sloja zimskih pneumatika, koja mora da iznosi najmanje četiri milimetra.
Iz Agencije za bezbednost saobraćaja ranije su objasnili da je šara zimskih guma posebno oblikovana kako bi se smanjilo zadržavanje snega i opasnost od akvaplaninga.
Kazne do 800.000 dinara
Za nepoštovanje propisa predviđene su novčane kazne u zavisnosti od toga ko je počinio prekršaj.
Fizička lica mogu biti kažnjena iznosom od 6.000 do 20.000 dinara, za preduzetnike su predviđene kazne od 50.000 do 200.000 dinara, dok se kazne za pravna lica kreću od 100.000 do 800.000 dinara.
Osim novčanih sankcija, neodgovarajuća zimska oprema može imati i posledice po naknadu štete nakon saobraćajne nezgode. Kako se navodi u dostavljenom upozorenju, osiguranje može odbiti isplatu štete ukoliko vozilo nije imalo propisane zimske pneumatike, čak i kada vozač nije odgovoran za nezgodu.
(Tanjug)
Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.
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