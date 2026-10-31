Markez mu gledao u leđa: Pedro Akosta pobednik sprint trke u okviru Velike nagrade Malezije
Pedro Akosta ostavio Marka Markeza da mu gleda u leđa.
Vozač KTM rejsinga Pedro Akosta pobednik je sprint trke vožene u okviru Velike nagrade Malezije, 19. runde ovogodišnjeg Moto GP šampionata.
Španac je upisao drugu pobedu u sprintu, sa nešto više od pola sekunde prednosti u odnosu na Marka Markesa na Dukatiju. Na trećem mestu našao se vozač Aprilije Marko Beceki, koji je bio sedam desetinki dalje.
Markes na čelu generalnog plasmana sada ima 374 boda, 19 više od glavnog rivala Horhea Martina, koji se povukao iz ostatka trkačkog vikenda zbog bolova u zglobu koji je slomio pre nedelju dana. Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.
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