GUVERNERKA NJUJORKA POTPISALA NOVI ZAKON: Ovo će zaštiti maloletnike od čet-botova sa veštačkom inteligencijom

GUVERNERKA Njujorka Keti Hočul potpisala je zakon kojim će se zaštititi maloletnici od određenih funkcija čet-bota sa veštačkom inteligencijom. Inicijativa takođe planira da ojača zaštitu bebi monitora povezanih na internet, navodi se u saopštenju iz kancelarije guvernera.

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- Guvernerka Keti Hočul... potpisala je dva zakona za zaštitu dece Njujorka - navodi se u saopštenju.

Prvi zakon zabranjuje kompanijama da nude funkcije četbota zasnovane na veštačkoj inteligenciji (VI) koje simuliraju prijateljstvo ili romantične veze korisnicima mlađim od 18 godina.

As New York’s first mom governor, I want New York families to thrive and build a brighter future for their children. That’s why I’m putting our state on the path to universal childcare, so parents can put more money back in their pockets and catch a break. https://t.co/zAFYE3o03Z — Kathy Hochul (@KathyHochul) October 28, 2026

Kompanije će biti obavezne da provere starost korisnika, navodi se u saopštenju. Za prekršaje, državni tužilac će moći da traži kazne do 25.000 dolara preko suda.

Drugi zakon zahteva da novi bebi monitori povezani na internet budu opremljeni zaštitom od neovlašćenog gledanja i prisluškivanja.

Uređaji koji se prodaju u državi moraju biti označeni upozorenjima o internet konekciji i potrebi korišćenja ovih bezbednosnih funkcija, navodi se u saopštenju. Zahtevi će stupiti na snagu 90 dana nakon potpisivanja.

(RIA Novosti)