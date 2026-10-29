GUVERNERKA NJUJORKA POTPISALA NOVI ZAKON: Ovo će zaštiti maloletnike od čet-botova sa veštačkom inteligencijom
GUVERNERKA Njujorka Keti Hočul potpisala je zakon kojim će se zaštititi maloletnici od određenih funkcija čet-bota sa veštačkom inteligencijom. Inicijativa takođe planira da ojača zaštitu bebi monitora povezanih na internet, navodi se u saopštenju iz kancelarije guvernera.
- Guvernerka Keti Hočul... potpisala je dva zakona za zaštitu dece Njujorka - navodi se u saopštenju.
Prvi zakon zabranjuje kompanijama da nude funkcije četbota zasnovane na veštačkoj inteligenciji (VI) koje simuliraju prijateljstvo ili romantične veze korisnicima mlađim od 18 godina.
Kompanije će biti obavezne da provere starost korisnika, navodi se u saopštenju. Za prekršaje, državni tužilac će moći da traži kazne do 25.000 dolara preko suda.
Drugi zakon zahteva da novi bebi monitori povezani na internet budu opremljeni zaštitom od neovlašćenog gledanja i prisluškivanja.
Uređaji koji se prodaju u državi moraju biti označeni upozorenjima o internet konekciji i potrebi korišćenja ovih bezbednosnih funkcija, navodi se u saopštenju. Zahtevi će stupiti na snagu 90 dana nakon potpisivanja.
(RIA Novosti)
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