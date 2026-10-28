Svet

TEŠKA ŽELEZNIČKA NESREĆA U ŠPANIJI: Sudarili se vozovi na brzoj pruzi između Madrida i Andaluzije

В. Н.

28. 10. 2026. u 10:01

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VOZOVI kompanija Renfe i Irio sudarili su se danas na brzoj pruzi između Madrida i Andaluzije, zbog čega je obustavljen saobraćaj, saopštio je upravljač železničke infrastrukture Adif, a prema izveštajima očevidaca, ima više povređenih.

ТЕШКА ЖЕЛЕЗНИЧКА НЕСРЕЋА У ШПАНИЈИ: Сударили се возови на брзој прузи између Мадрида и Андалузије

Foto: Madero Cubero/ContactoPhoto/Profimedia

Nesreća se dogodila nešto posle devet časova između gradova Los Jebenes i Urda, u provinciji Toledo, preneo je "Pais".

U sudaru su učestvovali voz Renfe AVE, koji je krenuo iz Madrida ka Sevilji, i voz kompanije Irio, koji je saobraćao u suprotnom smeru.

Prema izveštajima očevidaca, ima više povređenih, a na mesto nesreće upućene su medicinske ekipe.

Oba voza su iskliznula sa šina i pala niz nasip.

Voz Renfe prethodno je usporio i zaustavio se na nekoliko minuta zbog problema u železničkom saobraćaju.

(Tanjug)

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