Svet

TRAMP IZNEO VAŽNU NAJAVU: Uskoro sastanak sa Putinom i Zelenskim

D.D.

28. 10. 2026. u 09:29

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PREDSEDNIK Donald Tramp izjavio je da očekuje da će uskoro održati sastanak sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom i Vladimirom Zelenskim.

ТРАМП ИЗНЕО ВАЖНУ НАЈАВУ: Ускоро састанак са Путином и Зеленским

foto: ABACA / Abaca Press / Profimedia

-Mislim da ostvarujemo ogroman napredak u odnosima sa Rusijom, kada je reč o Rusiji i Ukrajini. Uskoro će biti organizovan sastanak. Mislim da je postignut ogroman napredak - izjavio je Tramp novinarima u vojnoj bazi Endruz, nedaleko od Vašingtona, po povratku iz Teksasa.

Na dodatno pitanje sa kim je planiran sastanak, Tramp je odgovorio:

"Sa predsednikom Putinom i predsednikom Zelenskim".

(RT Balkan)

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