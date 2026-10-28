TRAMP IZNEO VAŽNU NAJAVU: Uskoro sastanak sa Putinom i Zelenskim
PREDSEDNIK Donald Tramp izjavio je da očekuje da će uskoro održati sastanak sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom i Vladimirom Zelenskim.
-Mislim da ostvarujemo ogroman napredak u odnosima sa Rusijom, kada je reč o Rusiji i Ukrajini. Uskoro će biti organizovan sastanak. Mislim da je postignut ogroman napredak - izjavio je Tramp novinarima u vojnoj bazi Endruz, nedaleko od Vašingtona, po povratku iz Teksasa.
Na dodatno pitanje sa kim je planiran sastanak, Tramp je odgovorio:
"Sa predsednikom Putinom i predsednikom Zelenskim".
(RT Balkan)
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