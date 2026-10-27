STIGLE PRVE IZLAZNE ANKETE: Neverovatan preokret na izborima u Izraelu o kojima bruji svet, niko nema većinu za formiranje vlade (FOTO)

PREMA najnovijim ažuriranim izlaznim anketama vodećih izraelskih televizijskih mreža Kan, Kanal 12 i Kanal 13, trka za sastav novog Kneseta ostaje izuzetno izjednačena i neizvesna.

Foto: AP Photo/Ohad Zwigenberg

Uprkos tome što je Likud ostao najjača partija u zemlji sa osvojenih 24 do 25 mandata, premijer Benjamin Netanjahu sa svojim desničarskim i verskim saveznicima ostvaruje ukupno 50 mandata, što je i dalje nedovoljno za neophodnu većinu od 61 poslanika u Knesetu.

Izborne projekcije pokazuju i da je novoformirani pokret Jašar predvođen Gadijem Ajzenkotom ostvario izuzetno jak rezultat i osvojio između 22 i 23 mandata, čime se pozicionirao kao glavna snaga opozicionog bloka.

Stranke u borbi za 120 mesta u Knesetu Vladajući blok: Likud : Vladajuća desničarska stranka osnovana 1973. godine. Predvodi je premijer Benjamin Netanjahu od 2005. godine.

: Vladajuća desničarska stranka osnovana 1973. godine. Predvodi je premijer Benjamin Netanjahu od 2005. godine. Ocma Jehudit : Krajnje desničarska nacionalistička stranka koju predvodi ministar nacionalne bezbednosti Itamar Ben-Gvir.

: Krajnje desničarska nacionalistička stranka koju predvodi ministar nacionalne bezbednosti Itamar Ben-Gvir. Religiozna cionistička stranka : Krajnje desničarski savez predvođen ministrom finansija Bezalelom Smotričem.

: Krajnje desničarski savez predvođen ministrom finansija Bezalelom Smotričem. Ultraortodoksne stranke (Šas, UTJ i Haredi javnost): Saveznici Likuda koji zastupaju interese verskih zajednica. Opozicija: Jašar : Centristička stranka koju je osnovao penzionisani načelnik Generalštaba izraelske vojske Gadi Ajzenkot prošle godine.

B'Jahad (Zajedno): Stranka desnog centra osnovana u aprilu ove godine, na čijem je čelu bivši premijer Naftali Benet (u savezu sa Jairom Lapidom).

Demokrate : Levičarska stranka osnovana 2024. godine koju predvodi bivši zamenik načelnika Generalštaba Jair Golan.

Izrael Bejtenu: Desničarska nacionalistička stranka Avigdora Libermana. Arapske stranke: Zajednička lista : Savez većinski arapskih stranaka koji predvodi Jusef Džabarin, spreman da podrži vladu kao spoljni partner.

: Savez većinski arapskih stranaka koji predvodi Jusef Džabarin, spreman da podrži vladu kao spoljni partner. Ujedinjena arapska lista (Ra'am): Konzervativna stranka koju predvodi Mansur Abas.

Sa druge strane, koalicija B'Jahad Naftalija Beneta pretrpela je blagi pad u najnovijem ažuriranju javnog servisa Kan, pa joj se umesto prvobitnih 14 sada prognozira 13 mandata, dok preostali kanali njen rezultat smeštaju u opseg od 12 do 14 mesta u parlamentu.

Zajednička lista arapskih stranaka zabeležila je rast sa 10 na 11 mandata, što u kombinaciji sa rezultatom partije Ra'am znači da arapske stranke ukupno osvajaju čak 18 mandata, što predstavlja njihov istorijski visok učinak.

Ostatak parlamentarnog koloseka čine Demokrate Jaira Golana sa osvojenih 9 do 10 mandata, kao i lista Izrael Bejtenu Avigdora Libermana koja računa na 7 do 9 poslaničkih mesta.

Ultraortodoksne i verske stranke, poput Šasa i Ujedinjenog Tora Judaizma, zbirno su projektovane na oko 24 do 25 mandata, što Netanjahuovom bloku obezbeđuje ukupno 50 mandata.

Sa druge strane, opozicioni blok predvođen Ajzenkotom, Benetom i njihovim partnerima ukupno broji 52 mandata, čime su se sva tri glavna televizijska kanala po prvi put potpuno izjednačila u proceni odnosa snaga.



Foto: Printskrin / The Times of Israel



Reakcije lidera stranaka

Nakon objave ažuriranih rezultata, Netanjahu je istakao da je Likud ostvario izvanredan uspeh i ostao najveća pojedinačna snaga u Knesetu, dodavši da će sačekati prebrojavanje svih glasova pre nego što zvanično otpočne koalicione pregovore.

Lider liste "Jašar" Gadi Ajzenkot je izrazio zadovoljstvo rezultatima svoje nove političke opcije, poručivši da su birači "jasno poslali signal da žele promene" u upravljanju državom.

Naftali Benet je naveo da je B'Jahad ostvario rezultat u okviru očekivanja i da će njegova stranka biti "nezaobilazan tas na vagi pri sastavljanju buduće vlade".

Opozicioni saveznici pozvali su građane na strpljenje, podsećajući da "konačni prebrojani glasovi često drugačiji od izlaznih anketa".

Centralna izborna komisija nastaviće tokom noći i sutrašnjeg dana sa prebrojavanjem glasačkih listića širom zemlje.

Konačni rezultati za sastavljanje nove izraelske vlade zavisiće isključivo od zvanično potvrđenih glasova iz svih gradova i regiona, kao i od takozvanih dvostrukih koverata u kojima se nalaze glasovi vojske, diplomatskih predstavništava i medicinskog osoblja, a koji se tradicionalno broje poslednji.

Kako funkcioniše Kneset? Izraelski Kneset je jednodomni parlament koji broji tačno 120 poslaničkih mesta. Cela zemlja čini jednu izbornu jedinicu, a poslanici se biraju po proporcionalnom sistemu zatvorenih lista uz izborni cenzus od 3,25%. Pošto nijedna stranka u istoriji Izraela nije sama osvojila apsolutnu većinu, za formiranje stabilne vlade neophodna je koalicija od najmanje 61 poslanika.

Kada stižu rezultati?

Centralna izborna komisija će tokom noći unosom podataka sa redovnih biračkih mesta objavljuje prve prebrojane glasove, a do ranih jutarnjih časova se očekuje da će biti prebrojano oko 60 do 80 odsto glasačkih listića.

Takođe glasovi sa standardnih birališta će biti objavljeni do srede popodne, prema prognozama i vremenskim okvirima Centralne izborne komisije Izraela.

Brojanje glasova vojske, rezervista, diplomata, hospitalizovanih lica i zatvorenika počinje u sredu uveče i nastavlja se tokom četvrtka.

S obzirom da ovi glasovi mogu da odluče čak 10 do 15 mandata koji čine značajan deo Kneseta, kompletni i precizni zvanični rezultati znaće se tek u četvrtak tokom dana.



(Times of Israel, Jerusalem Post, Middle East Eye, Haaretz, Ynetnews)