Svet

OTIŠLI NA SPAVANJE UZ SVEĆU? Pijani par izazvao požar

Novosti online

27. 10. 2026. u 22:41

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PAR koji je pio izazvao je požar u stanu u stambenoj zgradi na jugoistoku Moskve.

ОТИШЛИ НА СПАВАЊЕ УЗ СВЕЋУ? Пијани пар изазвао пожар

Foto: Credit: Marko Beric / Alamy / Profimedia

Prema izvoru REN TV-a, požar se dogodio u Kapotnji; nije bilo povređenih. Uzrok požara je nepoznat.

Jedan komšija je spekulisao da je požar izbio kada su stanari stana upalili sveću i otišli ​​na spavanje.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Mladi Britanac napravio državu između Srbije i Hrvatske, sad dobio priznanje Ujedinjenih nacija (FOTO/VIDEO)

Mladi Britanac napravio "državu" između Srbije i Hrvatske, sad dobio priznanje Ujedinjenih nacija (FOTO/VIDEO)