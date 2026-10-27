OTIŠLI NA SPAVANJE UZ SVEĆU? Pijani par izazvao požar
PAR koji je pio izazvao je požar u stanu u stambenoj zgradi na jugoistoku Moskve.
Prema izvoru REN TV-a, požar se dogodio u Kapotnji; nije bilo povređenih. Uzrok požara je nepoznat.
Jedan komšija je spekulisao da je požar izbio kada su stanari stana upalili sveću i otišli na spavanje.
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