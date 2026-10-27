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Cvijanović: Izveštaj OHR-a SB opterećen stereotipnim lažima

Novosti online

27. 10. 2026. u 22:43

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SRPSKI član Predsedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da je izveštaj koji je OHR dostavio Savjetu bezbjednosti UN tipski manipulativan i opterećen stereotipnim lažima i obmanjujućim konstrukcijama.

Цвијановић: Извештај ОХР-а СБ оптерећен стереотипним лажима

FOTO: TANJUG/ STRAHINJA ACIMOVIC/ bs

Ona je ukazala da je izveštaj u funkciji odbrane nasleđa koje proističe iz trodecenijske zloupotrebe Dejtonskog sporazuma i međunarodne supervizije koja se odavno otela kontroli.

- Dok ulične horde vandalizuju evropske prestonice, a tamošnje institucije pokazuju nemoć da isprave greške sopstvenih politika, OHR piše o tome kako su u Savetu ministara zaustavljena pojedina imenovanja, pa se time, kobajagi, slabi država (između ostalog). Ma, hajde! - navela je Cvijanovićeva na Iksu.

Savet bezbednosti UN održaće polugodišnju debatu o BiH u petak, 30. oktobra.

(RTRS)

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