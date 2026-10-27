HAKERSKI NAPAD NA ITALIJANSKI POSLANIČKI DOM: Pročitani su mejlovi izvesnih poslanika ali i premijerke

ITALIJANSKI Poslanički dom pretrpeo je napad hakera, hakovani su tri mejl naloga u vlasništvu trojice parlamentaraca, a među njima je i nalog dodeljen premijerki Đorđi Meloni.

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Nije napadnut mejl koji koristi za svoje vladine dužnosti, to je parlamantarni nalog koji Meloni ima otkako je izabrana za Poslanički dom 2022. godine, koji, prema izveštajima, ne koristi redovno jer komunikacija premijerke prolazi kroz sistem Palate Kiđi.

Druga dva pogođena naloga pripadaju Andrei Delmastru iz stranke Italijanska braća i Paolu Formentiniju iz stranke Liga. Trenutno nema detalja o količini ili prirodi podataka koji su možda završili u rukama hakera. U toku je istraga kako bi se rekonstruisali događaji. Poslanički dom je objavio da je aktivirao zaštitne mere potrebne za ovakve slučajeve, uključujući i saradnju sa Nacionalnom agencijom za sajber bezbednost sa kojom postoji poseban protokol.

U vladinoj većini postoje mišljenja da bi incident mogao biti deo niza sajber napada koji su poslednjih godina bili usmereni na evropske i nacionalne institucije, poput onog koji je pogodio Ministarstvo spoljnih poslova početkom ovog meseca. Međutim, u ovom trenutku ne postoje zvanična potvrđivanja ili dokazi koji bi omogućili identifikaciju autora ili povezivanje upada sa koordisanom kampanjom.