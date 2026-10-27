SLUČAJ REŠEN POSLE 52 GODINE: Ted Bandi kriv za ubistvo Melise En Smit (17) (VIDEO)
Američki istražitelji zvanično su zatvorili decenijama star nerešeni slučaj i potvrdili da je zloglasni serijski ubica Ted Bandi odgovoran za ubistvo 17-godišnje Melise En Smit.
Melisa je nestala u oktobru 1974. godine u američkoj saveznoj državi Juti.
Njeno telo pronašli su lovci u okrugu Samit, a zvanično saopštenje o rešavanju slučaja objavljeno je tačno na dan kada je pre 52 godine njeno telo otkriveno, piše BBC.
Ključ za rešavanje ove višedecenijske misterije bila je napredna DNK analiza dokaza.
Ranije ove godine na sličan način, istražitelji su zvanično potvrdili da je Bandi ubio i 17-godišnju Loru En Ejm, koja je takođe nestala krajem 1974. godine.
Ted Bandi, koji je pogubljen na električnoj stolici 1989. godine, priznao je ubistvo najmanje 30 žena širom SAD, ali se veruje da je stvarni broj žrtava bio znatno veći.
(BBC)
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