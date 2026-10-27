SKUPOVI PROTIV TERORISTIČKOG NAPADA: Osuda rasističkog čina

Rasno motivisan teroristički napad u kome je u Francuskoj belac pucao na crnce i Arape, "pravdajući" to štetom nanetom tokom protesta, izazvao je širok talas reakcija u zemlji nenaviknutoj na ovakav splet okolnosti.

Foto: Goran Čvorović

Brojna udruženja i sindikati pozvali su građane da se okupe širom zemlje, u znak solidarnosti sa žrtvama i protiv širenja rasističke mržnje.

Centralni skup bio je zakazan na trgu Staljingrad u Parizu, na poziv Lige za ljudska prava, organizacije SOS rasizam, više sindikata i drugih udruženja. Okupljanja su bila najavljena i u Bordou, Nantu, Marselju, Grenoblu, Monpeljeu, Sent Etjenu, Rubeu i drugim gradovima.

– Rasizam nije obična vest iz crne hronike. Svaki rasistički čin mora da izazove mobilizaciju društva – poručio je predsednik SOS rasizma Dominik Sopo, dok je predsednica Lige za ljudska prava Natali Tejo upozorila na jačanje islamofobije i optužila krajnju desnicu da raspiruje mržnju.

Napad se dogodio u petak u Trapu i susednoj opštini La Verijer, u pariskom regionu. Kevin T. (39) pucao je iz automatskog oružja, ubio Penga Bosija Vangija (26), Francuza poreklom iz Konga i mladog MMA borca, i ranio još pet osoba. Među povređenima je i dvanaestogodišnja devojčica koju je pogodilo osam metaka.

Snimak sigurnosne kamere na benzinskoj pumpi pokazuje napadača kako hladnokrvno stoji sa oružjem ispred ulaza, dok ranjeni čovek leži na zemlji. Tu su povređene dve osobe, a napadač je zatim nastavio krvavi pohod u La Verijeru. Policijsko zadržavanje osumnjičenog prekinuto je u nedelju zbog psihijatrijskih problema. Prebačen je na posmatranje. Prema informacijama francuskih medija, boluje od šizofrenije, dok su analize pokazale prisustvo kokaina i kanabisa u krvi.

Pretresom njegovog stana u Pleziru otkrivene su plinske boce povezane sa električnim žicama i tajmerom, a uz Hitlerovu knjigu "Majn kampf", još i Biblija i Kuran. U automobilu su pronađeni automat tipa "sten" i suzavac. Ranije je četiri puta osuđivan. Ministar unutrašnjih poslova Loran Ninjez odbacio je mogućnost da psihijatrijski problemi mogu da umanje težinu zločina.

– Ubio je iz mržnje i rasizma. To je rasistički teroristički napad – naglasio je ministar, pripisujući zločin ekstremnoj desničarskoj orijentaciji.

U nedelju se nekoliko stotina ljudi okupilo u Obervilijeu, odajući počast ubijenom mladiću. Istragu vodi Nacionalno antiterorističko tužilaštvo.