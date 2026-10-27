ZATVORENA BIRALIŠTA U IZRAELU: Evo kada će se znati ko je pobednik
IZRAEL u utorak održava parlamentarne izbore, prve od napada Hamasa 7. oktobra 2023. godine, koji je potresao zemlju i gurnuo Bliski istok u previranja.
Ali bi moglo da prođe neko vreme pre nego što rezultati budu jasni
Kada ćemo znati ko je pobedio?
Verovatno će se to znati u roku od nekoliko sati nakon zatvaranja birališta, ali bi moglo da prođe i nekoliko dana, pa čak i nedelja, pre nego što situacija postane jasna.
Glasanje je počelo u 7 časova, a završilo se u 22 časa po lokalnom vremenu. Nakon toga izraelske televizijske stanice objavljuju izlazne ankete koje će pružiti prve naznake ishoda. Nakon toga počeće da pristižu izborni rezultati.
Jasna slika mogla bi brzo da se formira, ali ako nijedna stranka ili grupa stranaka ne osvoji jasnu većinu u parlamentu, proces bi mogao da potraje znatno duže.
Očekuje se da konačni rezultati budu prebrojani do 30. oktobra, dok će zvanični izborni rezultati formalno biti objavljeni nedelju dana nakon izbora, 4. novembra.
Zašto je sve tako komplikovano?
Izbori za Kneset, koji ima 120 mesta, trebalo bi da se održavaju svake četiri godine, ali su vanredni izbori česta pojava.
Mesta u Knesetu raspodeljuju se strankama na osnovu proporcionalne zastupljenosti, prema nacionalnim stranačkim listama. Da bi osvojile mesta u parlamentu, stranke moraju da pređu izborni cenzus od 3,25 odsto glasova na nacionalnom nivou.
Smatra se da približno desetak stranaka ima realne šanse da pređe izborni cenzus, pa će za konačno prebrojavanje glasova i raspodelu mandata biti potrebno vreme.
Šta se dešava nakon objavljivanja rezultata?
Nakon konačnog prebrojavanja glasova, predsednik Izraela Isak Hercog konsultovaće se sa stranačkim liderima o tome koga žele za premijera, a zatim će poveriti mandat kandidatu za kojeg proceni da ima najbolje izglede da formira vladu.
(Telegraf)
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