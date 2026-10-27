ZAŠTO SU ISPLOVILE TRI OD ČETIRI BRITANSKE NUKLEARNE PODMORNICE? Testiranja, nuklearno odvraćanje, patrola...
TRI od četiri britanske nuklearne podmornice isplovile su na more, a iako razlog za ovakvo neuobičajeno angažovanje većeg dela britanske flote nije jasan, poznato je da će bar jedna od njih, naoružana nuklearnim bojevim glavama, biti u redovnoj patroli, preneli su mediji.
Jedan stručnjak naveo je da se druga podmornica klase “Vangard“ verovatno pripremala da preuzme patrolu, dok bi treća mogla da bude na pomorskim testiranjima.
Britansko Ministarstvo odbrane odbilo je da komentariše ove navode.
Stalno prisustvo bar jedne podmornice naoružane raketama “Trajdent“ smatra se glavnom bezbednosnom garancijom Ujedinjenog Kraljevstva. Mediji navode da istovremeno prisustvo tri takve podmornice na moru, ipak, ne predstavlja uobičajenu praksu i da bi ovakav potez mogao da posluži kao „signal protivnicima“.
Podmornica “HMS Viktorijus“, četvrta u seriji klase “Trajdent“ koje su već u velikoj meri koriste, trenutno se nalazi u pomorskoj bazi Devenport na održavanju.
(sputnikportal.rs)
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