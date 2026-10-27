Svet

SERGEJ LAVROV UPOZORAVA: Informativni rat protiv Rusije u zapadnim medijima eskalira

Novosti online

27. 10. 2026. u 20:48

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

INFORMATIVNI rat protiv Rusije u zapadnim medijima eskalira, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov u intervjuu sa predstavnicima afričkih medija.

СЕРГЕЈ ЛАВРОВ УПОЗОРАВА: Информативни рат против Русије у западним медијима ескалира

Foto: Tanjug (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

- Taj rat će se nastaviti, i čak bih rekao da ima tendenciju eskalacije - naglasio je Lavrov.

Lavrov je takođe izjavio da se Zapad trenutno oslanja na dezinformacije kako bi oblikovao javno mnjenje, ali da mu je to teško.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TRAMPOV SIN U LOVU S PUTINOVIM ČOVEKOM U MONGOLIJI: Danima pratili ugroženu vrstu i skrivali se od kamera (FOTO)

TRAMPOV SIN U LOVU S PUTINOVIM ČOVEKOM U MONGOLIJI: Danima pratili ugroženu vrstu i skrivali se od kamera (FOTO)