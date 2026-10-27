SERGEJ LAVROV UPOZORAVA: Informativni rat protiv Rusije u zapadnim medijima eskalira

INFORMATIVNI rat protiv Rusije u zapadnim medijima eskalira, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov u intervjuu sa predstavnicima afričkih medija.

Foto: Tanjug (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

- Taj rat će se nastaviti, i čak bih rekao da ima tendenciju eskalacije - naglasio je Lavrov.

Lavrov je takođe izjavio da se Zapad trenutno oslanja na dezinformacije kako bi oblikovao javno mnjenje, ali da mu je to teško.