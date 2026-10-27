"DELIMO SLIČNO VIĐENJE SAVEZA SA SAD": Poljska i Velika Britanija potpisale trogodišnji plan odbrambene saradnje

POLjSKA i Velika Britanije potpisale su danas trogodišnji plan odbrambene saradnje koji obuhvata zajedničke vojne vežbe i razvoj odbrambenih sposobnosti.

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Poljski ministar odbrane Vladislav Kosiniak-Kamiš kazao je da se obe zemlje zalažu za jačanje transatlantskog saveza pošto "ne postoji alternativa" saradnji sa SAD, preneo je TVP.

- Delimo slično viđenje saveza sa Sjedinjenim Američkim Državama i podržavamo jačanje ovog saveza - izjavio je poljski ministar tokom zajedničke konferencije sa britanskim ministrom odbrane Vesom Stritingom.

Naveo je da obe zemlje podržavaju napore za jačanje odbrambenih sposobnosti i strateške autonomije Evrope, ali ne na štetu veza sa Vašingtonom.

Kosiniak-Kamiš je takođe rekao da će Poljska nastojati da obezbedi da Britanija može da ima koristi od programa finansiranja odbrane Evropske unije pod nazivom SAFE.

Dodao je da će se njegova zemlja truditi da približi Veliku Britaniju Evropskoj uniji.



(Tanjug)