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ILON MASK IM NA DAN DAO STARLINK, PA REKAO ĆAO: Ukrajinci plaču i preklinju - Milijarder jasan: "Prekršili ste uslove korišćenja"

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

25. 10. 2026. u 19:03

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SAVETNIK za odbrambenu ukrajinskog predsednika Serhij Beskrestnov demantovao je danas tvrdnje direktora kompanije SpejsEks Ilona Maska da je vojska te zemlje prekršila uslove korišćenja satelitskog internet sistema Starlink.

ИЛОН МАСК ИМ НА ДАН ДАО СТАРЛИНК, ПА РЕКАО ЋАО: Украјинци плачу и преклињу - Милијардер јасан: Прекршили сте услове коришћења

Foto: AI generated

On je napisao u objavi na društvenim mrežama da je "veoma čudno" da Ilon Mask ne zna za ograničenja rada Starlinka u Ukrajini. Mask je u subotu optužio Ukrajinu da je koristila Starlink za ofanzivne napade dronovima "radi ubijanja ljudi", iako to nije dozvoljeno.

Ranije ovog meseca, ukrajinski dronovi povezani sa Starlinkom izgubili su vezu pri velikim brzinama, što je omelo protivvazdušnu odbranu. Ograničenja rada Starlinka pojačala su tenzije između Kijeva i Vašingtona.

(Tanjug)

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