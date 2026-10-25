ILON MASK IM NA DAN DAO STARLINK, PA REKAO ĆAO: Ukrajinci plaču i preklinju - Milijarder jasan: "Prekršili ste uslove korišćenja"
SAVETNIK za odbrambenu ukrajinskog predsednika Serhij Beskrestnov demantovao je danas tvrdnje direktora kompanije SpejsEks Ilona Maska da je vojska te zemlje prekršila uslove korišćenja satelitskog internet sistema Starlink.
On je napisao u objavi na društvenim mrežama da je "veoma čudno" da Ilon Mask ne zna za ograničenja rada Starlinka u Ukrajini. Mask je u subotu optužio Ukrajinu da je koristila Starlink za ofanzivne napade dronovima "radi ubijanja ljudi", iako to nije dozvoljeno.
Ranije ovog meseca, ukrajinski dronovi povezani sa Starlinkom izgubili su vezu pri velikim brzinama, što je omelo protivvazdušnu odbranu. Ograničenja rada Starlinka pojačala su tenzije između Kijeva i Vašingtona.
(Tanjug)
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UMRO TVORAC VELIKIH HITOVA: Odlazak Bajinog kuma i muža poznate pevačice
ŽIVOTNA saputnica bila mu je velika podrška.
24. 10. 2026. u 18:07
Komentari (0)